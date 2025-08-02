Землетрясение на Камчатке спровоцировало пробуждение пяти вулканов 2.08.2025, 13:47

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Ученые зафиксировали уникальную по силе сейсмическую активность.

На Камчатке активизировались пять вулканов – Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный. 2 августа вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту до девяти километров, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Спасатели советуют местным жителям и гостям региона «воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов в радиусе 10 км от их вершины».

30 июля в Тихом океане недалеко от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8. Это было сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне за всю историю наблюдений.

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