В Мелитополе взорвали авто с «кадыровцами»
- 2.08.2025, 14:50
Украинская разведка вместе с партизанами провела успешную операцию.
Украинская разведка вместе с партизанами провела успешную операцию во временно оккупированном Мелитополе. Было уничтожено авто с «кадыровцами».
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
По данным ГУР, сегодня, 2 августа, в окрестностях временно оккупированного Мелитополя взорвался микроавтобус. На момент взрыва в авто находились бойцы оккупационного подразделения «Ахмат».
В результате детонации все пятеро пассажиров погибли.
Также взрывом ранены двое захватчиков, которые находились в соседнем авто, и уничтожен мобильный комплекс РЭБ.