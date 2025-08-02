В Мелитополе взорвали авто с «кадыровцами» 2.08.2025, 14:50

Украинская разведка вместе с партизанами провела успешную операцию.

Украинская разведка вместе с партизанами провела успешную операцию во временно оккупированном Мелитополе. Было уничтожено авто с «кадыровцами».

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

По данным ГУР, сегодня, 2 августа, в окрестностях временно оккупированного Мелитополя взорвался микроавтобус. На момент взрыва в авто находились бойцы оккупационного подразделения «Ахмат».

В результате детонации все пятеро пассажиров погибли.

Также взрывом ранены двое захватчиков, которые находились в соседнем авто, и уничтожен мобильный комплекс РЭБ.

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