закрыть
2 августа 2025, суббота, 15:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Мелитополе взорвали авто с «кадыровцами»

  • 2.08.2025, 14:50
В Мелитополе взорвали авто с «кадыровцами»

Украинская разведка вместе с партизанами провела успешную операцию.

Украинская разведка вместе с партизанами провела успешную операцию во временно оккупированном Мелитополе. Было уничтожено авто с «кадыровцами».

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

По данным ГУР, сегодня, 2 августа, в окрестностях временно оккупированного Мелитополя взорвался микроавтобус. На момент взрыва в авто находились бойцы оккупационного подразделения «Ахмат».

В результате детонации все пятеро пассажиров погибли.

Также взрывом ранены двое захватчиков, которые находились в соседнем авто, и уничтожен мобильный комплекс РЭБ.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич