20 августа 2025, среда, 13:02
Российский «Порт Оля-4» затоплен наполовину

  • 20.08.2025, 12:44
  • 1,708
Спутник показал реальное состояние корабля с «Шахедами».

Сухогруз «Порт Оля-4», который стал целью украинских дронов на военном объекте Российской Федерации на Каспии, получил серьезные повреждения. На фото со спутника показали палубу корабля, которую наполовину залила вода.

Рядом с полузатонувшим кораблем «Порт Оля-4» стоит кран и буксир, пояснил OSINTер в Telegram-канале «Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩». Автор сообщения отметил, что судно стало «трупом», который россияне пытаются спасти и поднять из воды.

Сообщение с фотографией пострадавшего сухогруза, которым РФ везла компоненты для дронов-камикадзе «Шахед», появились утром 20 августа, через пять дней после атаки дронов на военный объект. Не указывается, когда именно сделали фото.

«Вечного плавания», — пожелал «Гарбуз» судну «Порт Оля-4».

