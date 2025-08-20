Российский «Порт Оля-4» затоплен наполовину 20.08.2025, 12:44

1,708

Спутник показал реальное состояние корабля с «Шахедами».

Сухогруз «Порт Оля-4», который стал целью украинских дронов на военном объекте Российской Федерации на Каспии, получил серьезные повреждения. На фото со спутника показали палубу корабля, которую наполовину залила вода.

Рядом с полузатонувшим кораблем «Порт Оля-4» стоит кран и буксир, пояснил OSINTер в Telegram-канале «Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩». Автор сообщения отметил, что судно стало «трупом», который россияне пытаются спасти и поднять из воды.

Сообщение с фотографией пострадавшего сухогруза, которым РФ везла компоненты для дронов-камикадзе «Шахед», появились утром 20 августа, через пять дней после атаки дронов на военный объект. Не указывается, когда именно сделали фото.

«Вечного плавания», — пожелал «Гарбуз» судну «Порт Оля-4».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com