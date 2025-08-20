Стало известно, где пройдет «Евровидение» в 2026 году 20.08.2025, 15:59

Самый популярный музыкальный конкурс Европы состоится в этом городе уже в третий раз.

70-й музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в мае 2026 года в столице Австрии Вене. Такое решение приняли телеканал ORF и Европейский вещательный союз (EBU), сообщили в пресс-службе организаций.

Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая 2026 года. Финал состоится 16 мая на крупнейшей крытой арене Австрии — Wiener Stadthalle. В Вене также организуют «Евродеревню», «Евроклуб» и целую неделю мероприятий для зрителей и туристов.

Выбор столицы Австрии объясняют ее удобным расположением в центре Европы, развитой инфраструктурой и опытом проведения крупных международных событий. Руководство ORF и мэр Вены Михаэль Людвиг подчеркнули, что подготовка пройдет на высоком уровне, а часть мероприятий сделают бесплатными для жителей и гостей города.

Напомним, Австрия получила право провести шоу после победы певца JJ с песней Wasted Love в Базеле 17 мая 2025 года. Это была уже третья победа страны на «Евровидении».

В Вене шоу также пройдет в третий раз: впервые город принимал конкурс в 1967 году после триумфа на конкурсе Удо Юргенса, а затем в 2015 году — после победы Кончиты Вурст.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com