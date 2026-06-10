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«Соболенко кричала и бросала ракетку»

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  • 10.06.2026, 13:14
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«Соболенко кричала и бросала ракетку»
Арина Соболенко
Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Экс-тренер Серены Уильямс раскритиковала белорусскую теннисистку.

Бывшая австралийская теннисистка Ренне Стаббс, ранее тренировавшая знаменитую американку Серену Уильямс, раскритиковала первую ракетку мира Арину Соболенко за выступление на «Ролан Гаррос» и, в частности, за поражение в четвертьфинале от россиянки Дианы Шнайдер, пишет betnews.by:

— Как это возможно, когда ты первая ракетка мира, единственная теннисистка в сетке, которая на тот момент выигрывала титул «Большого шлема», и ведешь во втором сете со счетом 4:1 против соперницы, которая никогда даже не доходила до полуфинала ТБШ? Ты ее просто должна громить.

Да, ветрено. Да, условия не идеальны. Но ты ведешь со счетом 4:1. Нельзя винить ветер и условия в поражении. Поэтому я не понимаю, почему при счете 1-1 по сетам ты начинаешь расстраиваться. Соболенко кричала в сторону своего бокса, говорила то и это, бросала ракетку и вскидывала руки вверх, — сказала Стаббс.

Напомним, в четвертьфинальном матче Соболенко вела 6:3, 4:1, но затем позволила Шнайдер выиграть второй сет и уступила 0:6 в третьем.

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