В Украине успешно испытали собственную альтернативу ПВО Patriot 1 10.06.2026, 12:59

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фото: dialog.ua

Ракета будет сбивать баллистику оккупантов.

Украинская оборонная компания Fire Point заявила об успешном проведении первых летных испытаний новой зенитной ракеты FP-7.x. Она позиционируется как более доступная альтернатива дефицитным западным системам Patriot и SAMP-T. Об этом говорится в материале Financial Times.

По данным издания, ракета предназначена для перехвата различных воздушных целей, в том числе баллистических. В рамках проекта также разрабатывается система ПВО под названием Freyja, которая будет состоять из радаров обнаружения и системы управления.

фото: dialog.ua

Отдельные элементы комплекса Украина планирует получать от европейских партнеров. Fire Point обсуждала сотрудничество с рядом оборонных компаний, включая Hensoldt, Thales, Leonardo и Kongsberg.

Сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман отметил, что дальнейшая реализация проекта будет зависеть от скорости взаимодействия с западными партнерами.

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