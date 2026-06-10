В Украине успешно испытали собственную альтернативу ПВО Patriot

В Украине успешно испытали собственную альтернативу ПВО Patriot1
- 10.06.2026, 12:59
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Ракета будет сбивать баллистику оккупантов.
Украинская оборонная компания Fire Point заявила об успешном проведении первых летных испытаний новой зенитной ракеты FP-7.x. Она позиционируется как более доступная альтернатива дефицитным западным системам Patriot и SAMP-T. Об этом говорится в материале Financial Times.
По данным издания, ракета предназначена для перехвата различных воздушных целей, в том числе баллистических. В рамках проекта также разрабатывается система ПВО под названием Freyja, которая будет состоять из радаров обнаружения и системы управления.
Отдельные элементы комплекса Украина планирует получать от европейских партнеров. Fire Point обсуждала сотрудничество с рядом оборонных компаний, включая Hensoldt, Thales, Leonardo и Kongsberg.
Сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман отметил, что дальнейшая реализация проекта будет зависеть от скорости взаимодействия с западными партнерами.