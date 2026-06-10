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Европа создаст для Украины аналог Patriot

  • 10.06.2026, 8:56
Европа создаст для Украины аналог Patriot

Зеленский сообщил подробности.

Великобритания, Германия и Франция намерены помочь Украине создать собственную систему противоракетной обороны, которая в перспективе сможет стать европейской альтернативой американским комплексам Patriot.

Как сообщает The Telegraph, страны НАТО обсуждают разработку новой системы ПРО на фоне дефицита ракет-перехватчиков PAC-3.

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что вопрос создания европейской антибаллистической системы обсуждался во время переговоров с Киром Стармером, Фридрихом Мерцем и Эммануэлем Макроном.

По словам Зеленского, новая система критически необходима Украине, но также и ее европейским партнерам.

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