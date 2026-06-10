Европа создаст для Украины аналог Patriot
- 10.06.2026, 8:56
Зеленский сообщил подробности.
Великобритания, Германия и Франция намерены помочь Украине создать собственную систему противоракетной обороны, которая в перспективе сможет стать европейской альтернативой американским комплексам Patriot.
Как сообщает The Telegraph, страны НАТО обсуждают разработку новой системы ПРО на фоне дефицита ракет-перехватчиков PAC-3.
Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что вопрос создания европейской антибаллистической системы обсуждался во время переговоров с Киром Стармером, Фридрихом Мерцем и Эммануэлем Макроном.
По словам Зеленского, новая система критически необходима Украине, но также и ее европейским партнерам.