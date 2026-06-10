Европа создаст для Украины аналог Patriot 10.06.2026, 8:56

Зеленский сообщил подробности.

Великобритания, Германия и Франция намерены помочь Украине создать собственную систему противоракетной обороны, которая в перспективе сможет стать европейской альтернативой американским комплексам Patriot.

Как сообщает The Telegraph, страны НАТО обсуждают разработку новой системы ПРО на фоне дефицита ракет-перехватчиков PAC-3.

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что вопрос создания европейской антибаллистической системы обсуждался во время переговоров с Киром Стармером, Фридрихом Мерцем и Эммануэлем Макроном.

По словам Зеленского, новая система критически необходима Украине, но также и ее европейским партнерам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com