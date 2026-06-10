СМИ: Путин поселил дочерей и внуков рядом с собой в бункере

СМИ: Путин поселил дочерей и внуков рядом с собой в бункере3
- 10.06.2026, 12:37
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Глава РФ боится ликвидации?
Российский президент Владимир Путин из-за опасений возможных покушений якобы распорядился перевезти своих старших дочерей и внуков в надежно охраняемый комплекс «Валдай».
Он считается одной из его основных загородных резиденций. Об этом сообщает таблоид Daily Express.
По данным расследования We Can Explain, в комплексе «Валдай», расположенном более чем в 400 километрах от Москвы, проживают партнерша Владимира Путина Алина Кабаева и их двое сыновей – 11 летний Иван и 6-летний Владимир.
Журналисты отмечают, что безопасность охраняемой резиденции, которая размещена на полуострове между двумя озерами и окружена лесом, существенно усилили из-за угрозы атак беспилотников, способных долетать все глубже на территорию России.
Сейчас комплекс прикрывают 27 башен противовоздушной обороны, расположенных в двух оборонительных кольцах. Это значительно больше, чем несколько лет назад. Кроме того, на территории соответствующей резиденции обустроен подземный бункер.
Параллельно с усилением физической защиты российские власти приняли дополнительные меры кибербезопасности. Financial Times пишет, что чиновники провели аудит систем безопасности Кремля и временно отключили сеть камер наблюдения.
По информации издания, такие шаги были связаны с сообщениями об использовании спецслужбами США и Израиля скомпрометированных каналов безопасности для отслеживания чиновников. После проверки и дополнительной защиты систему видеонаблюдения снова подключили к сети.
«Примечательно, что на семейном собрании отсутствует слухи о третьей дочери Путина, 23-летней Луизе Розовой, которая преимущественно проживает в Париже. Она является дочерью 51-летней Светланы Кривоногих, экс-справочницы, которая впоследствии стала богатой банковской руководительницей. Между тем старшие дочери Путина продолжают занимать ведущие должности в России», – пишет издание.
Мария Воронцова работает в сфере эндокринологии и занимается исследованиями, связанными с долголетием,. В свою очередь Екатерина Тихонова занимается рядом ключевых государственных проектов в области науки и технологий.
Обе являются дочерьми Владимира Путина от его брака с Людмилой Путиной, который официально завершился разводом в 2014 году.