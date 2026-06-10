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Белоруска попробовала тратить на еду $50 в месяц

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  • 10.06.2026, 12:53
  • 1,724
Белоруска попробовала тратить на еду $50 в месяц

Социальный эксперимент.

Белоруска решила провести необычный эксперимент и ограничить расходы на питание суммой в 50 долларов в месяц. О том, насколько удалось уложиться в бюджет в мае, она рассказала в TikTok.

По словам женщины, за последний весенний месяц на продукты ушло около 150 рублей без учета запасов, оставшихся с апреля. Их стоимость она оценила примерно в 43 рубля.

Однако в мае соблюдать жесткую экономию оказалось сложнее. Начался дачный сезон, прибавились торговые дела и ремонт в квартире, поэтому времени и сил на приготовление еды практически не оставалось.

«Пришлось покупать сервелат, колбасу, сосиски — то есть продукты, которые можно быстро съесть без готовки. Кроме того, появились конфеты, печенье, даже пиво и чипсы. В принципе, без всего этого можно было бы обойтись», — призналась участница эксперимента.

В итоге расходы на питание за месяц составили 163 рубля. В пересчете на доллары это около 60 долларов — на десять больше запланированной суммы.

@irina_60_k Питаюсь на 50 долларов месяц.#Беларусь #дешевоисердито #питаюсьправильно #дефициткалорий #хочуврекомендации ♬ оригинальный звук - Әділет

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