«Пакет за 45 копеек стал казаться дорогим» 9.06.2026, 11:16

Как белорус месяц прожил на 240 рублей.

Что такое 213 рублей сегодня? Пару раз сходить в магазин за продуктами, порадовать себя обновкой, провести один вечер в ресторане. А если попробовать прожить на эти деньги целых 30 дней — думаете, невозможно? Журналист Onliner посчитал свою гипотетическую студенческую стипендию и отказался от всех трат за рамками этого бюджета. Он перешел на гречку, макароны, сосиски и воду, похудел на 6,6 килограмма и выяснил, что происходит, когда взрослый человек месяц живет в таких жестких ограничениях.

Этот материал носит исключительно развлекательный характер. Автор не является диетологом, врачом или финансовым консультантом, а описанный эксперимент не стоит воспринимать как руководство к действию. Мы не рекомендуем повторять его самостоятельно, особенно в части голодания и других сомнительных способов экономии.

Как считал бюджет

Для начала нужно было понять главный вопрос эксперимента: а сколько вообще составляет моя гипотетическая стипендия? Задача оказалась не такой простой, как может показаться. Все-таки мне 30 лет, и в вузе я уже давно не учусь. Более того, никто не горит желанием платить мне деньги просто за то, что когда-то я успешно пережил высшую математику и несколько сессий.

Поэтому пришлось идти окольным путем. Я достал свой диплом, посчитал средний балл и попробовал прикинуть, какую стипендию получал бы сегодня студент с такими же результатами на моей специальности. Да, метод далек от научного, потому как размер стипендии может меняться от семестра к семестру, есть разные надбавки, коэффициенты и прочие факторы. Но для эксперимента, на мой взгляд, такой расчет вполне годится.

После нехитрых вычислений получилось 213 рублей 44 копейки. Копейки я решил великодушно оставить университету и округлил сумму до 213 рублей.

Когда ты осознаешь, что тебе целый месяц придется жить примерно на $70, быстро понимаешь, что надо было учиться лучше.

Причем не в философском смысле: мол, знания открывают двери, образование важно и вот это вот все — нет, в самом прямом, бухгалтерском смысле. Чем выше средний балл, тем выше коэффициент от которого считается стипендия, а это уже вполне конкретные дополнительные рубли, за которые можно купить, например, пачку гречки. Или две пачки, если повезет с акцией.

Например, для отличников с баллом 9—10 по техническим специальностям стипендия в БГТУ составляет 300 рублей, а в БГУ — 390.

Плюс на размер стипендии влияет бюджет прожиточного минимума, который пересматривают каждые три месяца. Поэтому студенты могут следить за изменениями этого экономического показателя с вполне практическим интересом: чем выше цифры, тем больше денег придет на карту.

Что не учитывал

Думаю, любой читатель уже прикинул в уме мой бюджет и пришел к выводу, что 213 рублей сегодня — это примерно стоимость «коммуналки». Поэтому сразу уточню, что именно входило в эксперимент.

Аренду жилья, коммунальные платежи и покупку одежды я не учитывал. Впрочем, из одежды за этот месяц я действительно ничего не покупал. Не включал я и всякие долгосрочные вещи вроде бытовой техники, тарелок, вилок, кастрюль и прочего имущества, которое обычно не приходится приобретать каждый месяц.

В зачет шло все остальное: еда, мобильная связь, интернет, бытовая химия, шампуни и вообще любые расходы, без которых современный человек довольно быстро начинает превращаться в дикого.

Первая неделя: шик

Первая неделя получилась почти роскошной. Конечно, можно было сразу включить режим финансового гения: разделить бюджет на условные 40 рублей в неделю, купить проездной и жить по строгому плану. Но такие схемы обычно отлично работают на бумаге — и чуть хуже в реальной жизни. Тем более бо́льшую часть времени я работал удаленно, поэтому проездной почти за 40 рублей я отнес к лишним тратам. В офис я выбирался редко, а общественным транспортом пользовался только по необходимости.

С едой тоже оказалось не все так просто. Теоретически можно было сразу закупиться мясом, картошкой, макаронами и пополнять стратегические запасы по мере необходимости. К этому я, конечно же, приду со временем, но на старте эксперимента пищевые привычки за пару дней не перепрошиваются. Поэтому первую неделю в корзину по инерции попадали чипсы, газировка и прочие дофаминовые продукты.

Однако первые изменения в мышлении случились уже на кассе: привычные покупки вдруг начали выглядеть подозрительно дорогими. Даже пакет за 45—60 копеек заставлял задуматься, что, возможно, пора наконец-то ходить в магазин со своим.

Примерно за 30 рублей я вроде бы что-то покупал, но холодильник от этого полнее не становился.

Тогда стало понятно, что пора переходить от тактики «Беру что хочется» к тактике «Беру что выгодно». С этой мыслью я и отправился в дискаунтеры «Спутник» и «Маяк», где закупился так, будто готовлюсь к зомби-апокалипсису или экономическому кризису.

В корзине оказались продукты длительного хранения и все, что могло растянуться хотя бы на пару недель: 1,5 килограмма гречки за 5,34 рубля, килограмм макарон примерно за 2,6, десяток яиц за 2,49, куриное бедро за 8,70, хлеб за 0,99, сосиски за 3,93, подсолнечное масло за 7,75.

Из бытовых покупок — туалетная бумага за 1,98 рубля, зубная паста за 1,82, дезодорант за 2,98 и сразу набор из пяти зубных щеток за 1,85. Последнее, возможно, выглядит странно, но цена за одну щетку оказалась настолько низкой, что сопротивляться было трудно. Еще я взял таблетки для стирки за 6,99 рубля и восемь упаковок лапши быстрого приготовления по 99 копеек каждая.

Правда, полностью победить старые привычки не удалось.

Вместе с запасами в чек каким-то образом просочились печенье, сладкие кукурузные палочки, подушечки, бутылка колы и снова чипсы.

Все это добро обошлось в 96,6 рубля.

К концу первой недели на руках оставалось примерно 90 рублей.

Вторая неделя: формируем стратегические запасы

Здесь нужно сделать еще одно важное уточнение: во время эксперимента я жил не один, поэтому мне пришлось стать тем самым человеком, которого обычно не любят все: пополамщиком. Все, что я покупал, покупал исключительно для себя и за свой счет. Если я покупал курицу, это была моя курица, если гречку — моя гречка, если туалетную бумагу, то, насколько это вообще возможно, даже туалетной бумагой я старался не делиться. Чего только не сделаешь ради поставленной цели…

Вторая неделя оказалась на удивление спокойной. Запасы были сформированы, и, честно говоря, уходили они довольно медленно. Организм тоже постепенно перестроился: если в начале месяца хотелось съесть все и сразу, то теперь для утоления голода требовалось заметно меньше. Первыми пали «Роллтоны» — настолько сильно мне не хотелось готовить.

Потом в рацион уверенно вошли макароны, гречка, яйца и сосиски во всех возможных комбинациях. Быстро закончились яблоки, а вот печенье я растянул почти на неделю и доставал его, только когда хотелось сладкого. Пачка подушечек так и вовсе, кажется, переживет этот эксперимент и достанется следующим поколениям.

В бытовом плане изменений почти не произошло. Ну поменял ты зубную пасту и гель для душа на более бюджетные варианты — вкус другой, запах другой, но со своими обязанностями они справляются ничуть не хуже. Как оказалось, зубы не особо интересуются ценой пасты.

Помните мою мысль про то, что нужно ходить в магазин со своими пакетами?

Немного подумав, я нашел еще более эффективное решение: а зачем вообще часто ходить в магазин?

За вторую неделю я не выбрался туда ни разу, а купленные ранее пакеты использовал как мусорные. Получилась почти замкнутая экономическая система.

Еще одним неожиданным открытием стали семечки, так как главным врагом был даже не голод, а время, которое нужно было как-то переживать между приемами пищи. Семечки идеально решали обе проблемы: занимали руки, занимали голову и неплохо обманывали чувство голода.

С развлечениями ситуация оказалась сложнее. В городе хватает бесплатных мероприятий, куда можно прийти и провести время. Но давайте будем честны: обычно бесплатным входом заманивают туда, где очень много платного. Капитализм все-таки. На каждом концерте, фестивале или городском празднике тебя поджидают запахи шашлыка, кофе, выпечки и прочих вещей, которые в обычной жизни кажутся мелочью. А вот когда твой бюджет строго ограничен, эти запахи начинают восприниматься как психологическая атака.

Поэтому развлекаться приходилось соответственно бюджету. Вместо похода в кино — «Роллтон» под «Пацанов», вместо ресторана — нишевое свидание в дискаунтере с изучением цен (они там реально удивляют!).

Вместо прогулки по торговому центру — прогулка мимо торгового центра.

Третья неделя: эконом

Третья неделя началась с неприятного открытия: сосиски закончились. Вместе с ними подошли к концу яйца, яблоки и печенье, поэтому пришлось снова наведаться в уже ставшие родными дискаунтеры.

Быстро выяснилось, что бюджет уходит не только на еду. Связь и интернет безжалостно списали еще около 50 рублей. А еще я курю и, как любой курящий студент, готов был экономить на чем угодно, кроме сигарет. Поэтому параллельно с экспериментом пришлось освоить еще одну специальность — стрелок первой категории, то есть человек, который не покупает сигареты, а ищет их в окружающей среде. Особенно удачным оказался день, когда знакомый, пытавшийся бросить курить, подарил мне почти полную пачку. Не помню, когда еще я испытывал столько счастья из-за предмета стоимостью несколько рублей.

Те, кто знал о моей затее, периодически пытались меня подкормить. Но тут уже было дело принципа. От бесплатной еды я отказывался так же упорно, как раньше не отказывался от бесплатной еды. По той же причине пришлось забыть о традиционных пятничных встречах с друзьями: одной такой посиделки хватило бы, чтобы эксперимент закончился досрочно.

К концу третьей недели денег у меня практически не осталось.

Самым сложным все еще оставалась не еда, а свободное время. Если ничем себя не занимать, организм внезапно начинает вспоминать, что, вообще-то, хочет есть. Поэтому в ход шло все: компьютерные игры, работа, уборка, сериалы, фильмы и любые занятия, которые позволяли не смотреть каждые 15 минут на часы и холодильник.

К этому моменту я уже почти перестал выходить из дома. Если и выбирался куда-то, то только на работу. Говорят, что сегодня соискателя уже не цепляет офис с кухней, но для меня это было отчасти спасением. Бесплатный кофе? Спасибо. Яблоко? Беру. Банан? Конечно. А если у кого-то случался день рождения и в офис приезжала пицца, то это вообще воспринималось мной как гуманитарная помощь от какого-нибудь международного сообщества.

Четвертая неделя: без денег

Четвертая неделя должна была стать самой сложной. Я ждал ее примерно как герои «Игры престолов» ждали зиму: ну очевидно, что ничего хорошего в этом мире без денег быть не может. Сорваться хотелось именно сейчас, но счет шел уже на дни, и бросать эксперимент у самого финиша было бы обидно.

Рацион к этому моменту сузился до макарон с сосисками и воды. Причем воду я пил самую обычную — из-под крана. И тут случилось небольшое открытие: она довольно неплохо притупляет голод. Не заменяет еду, конечно, но помогает убедить организм, что в него что-то да поступает.

Первые четыре дня я питался по одному разу в день, а в последние три устроил себе отдельный челлендж (не повторять, работают профессионалы), оставив в рационе только воду. Запасы еды еще оставались, но стало интересно проверить, как быстро голод заставит меня идти на кухню. И, как ни странно, у него это не вышло. По ощущениям, первая неделя была даже тяжелее: тогда организм перестраивался, ныл, требовал привычной еды и вел себя как избалованный ребенок у витрины с игрушками. А когда я перестал есть совсем, чувство голода через какое-то время просто пропало.

Возможно, организм решил, что спорить бесполезно, и начал сжигать стратегические запасы по бокам. Или он просто обиделся и перестал подавать сигналы. А может, вода в наших трубах такая питательная, что ее одной для жизни и хватает. В общем, все это как-то странно.

Выводы

По итогам эксперимента я все же немного вышел за рамки своей стипендии: общие расходы составили 238,43 рубля. Правда, до самого конца мне казалось, что я уверенно укладываюсь в бюджет. Как выяснилось позже, основной ошибкой стало не то, что я взял что-то дорогое, а то, что просчитался в математике. Где-то округлил в свою пользу, где-то забыл, сколько денег еще осталось, где-то просто решил, что будущий я обязательно во всем разберется. Но разобрался и ушел в минус на 25 рублей.

С другой стороны, до начала эксперимента мне казалось, что прожить на такую сумму месяц вообще нереально. Но по факту оказалось, что если бы я не курил и не позволил себе немного шикануть в первую неделю на чипсах, газировке и прочих радостях жизни, то вполне мог бы не только уложиться в бюджет, но и отложить рублей 10—20.

Итак, какие выводы? Конечно, за этот месяц я пропустил первую клубнику и другие ягоды, шашлыки, спонтанные походы за вкусняшками и прочие радости потребительской жизни. Но неожиданно оказалось, что жить на такие деньги не только возможно, но местами даже приятно — просто потому, что начинаешь замечать, сколько лишних трат окружало тебя всю жизнь. В какой-то момент понимаешь, что половина покупок совершалась не потому, что они были нужны, а потому, что были доступны.

Теперь к другим цифрам. Одной из причин, почему я вообще согласился на этот эксперимент, был лишний вес. На старте весы показывали 102,5 килограмма, в последний день эксперимента — 95,9. То есть выходит минус 6,6 килограмма за месяц, что вполне приятно. Правда, стоило эксперименту закончиться, как я побежал в магазин и набрал целую телегу еды, вкус которой уже успел позабыть. Организм был счастлив. Вес тоже не заставил себя ждать и довольно быстро вернулся к отметке 98,5—99 килограммов.

Как мы выяснили, прожить на стипендию целый месяц можно. Жить так постоянно — уже совсем другой вопрос. Впрочем, было бы неправильно ставить знак равенства между этим экспериментом и жизнью обычного студента. Для большинства стипендия — это лишь часть бюджета, который дополняют подработки и помощь родителей.

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