Действительно ли пожилые люди счастливее молодых? 10.06.2026, 13:17

Ученые отмечают, что счастье можно понимать по-разному.

Международные исследования показывают неожиданный результат — пожилые люди в среднем чувствуют себя счастливее молодых. Такой вывод подтверждают данные опросов, охвативших жителей 149 стран мира, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Ученые отмечают, что счастье можно понимать по-разному. С одной стороны, это удовольствие и положительные эмоции в конкретный момент. С другой — общая удовлетворенность жизнью, ощущение смысла и достигнутых целей.

Исследование с участием почти 1600 человек в возрасте от 10 до 99 лет показало, что именно удовлетворенность жизнью растет по мере старения. При этом уровень сиюминутной радости не всегда увеличивается, однако люди старшего возраста чаще оценивают свою жизнь положительно в целом.

Авторы работы обнаружили и другие закономерности. Наличие партнера, общение с внуками и религиозность положительно связаны с ощущением счастья независимо от возраста. В то же время финансовые трудности заметно снижают удовлетворенность жизнью, особенно у людей среднего возраста.

Еще один любопытный вывод касается здоровья. Хотя болезни негативно влияют на эмоциональное состояние, пожилые люди легче воспринимают проблемы со здоровьем и реже позволяют им определять общую оценку своей жизни.

График счастья, по данным исследования, имеет U-образную форму. Высокие показатели наблюдаются в молодости, затем следует спад в среднем возрасте, после чего уровень удовлетворенности вновь начинает расти и достигает максимума в пожилые годы.

По мнению исследователей, ключевую роль играют крепкие отношения, финансовая стабильность и ощущение того, что жизнь прожита не зря. Именно эти факторы помогают людям чувствовать себя счастливее даже перед лицом трудностей.

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