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Дроны СБУ поразили нефтестанции, поставляющие топливо в Москву

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  • 10.06.2026, 13:10
  • 2,158
Дроны СБУ поразили нефтестанции, поставляющие топливо в Москву

Расстояние от границы Украины до целей — около 700 километров.

Две нефтеперекачивающие станции, которые обеспечивают Москву топливом, горят после атаки СБУ. Расстояние до целей составляет около 700 км.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram.

Речь идет о поражении станций «Второво» и «Лобково» во Владимирской области РФ.

Основное назначение станций - перекачка дизеля в Московский кольцевой нефтепродуктопровод, а также транспортировка на экспорт в порты Балтийского моря. В частности, через нефтеналивной порт Приморск.

Местные власти подтвердили пожары на двух объектах инфраструктуры после ударов беспилотников СБУ.

По данным сервиса NASA FIRMS, в районах расположения обеих нефтеперекачивающих станций зафиксированы термальные аномалии, свидетельствующие о пожарах.

Почему это важно

В СБУ отмечают, что нефтеперекачивающие станции являются важными элементами топливной логистики России.

Через них осуществляется:

поставки топлива в промышленные центры;

обеспечение военной инфраструктуры;

транспортировка нефтепродуктов на экспорт.

В спецслужбе отмечают, что нарушение работы таких объектов усложняет логистику российской топливной системы и влияет на экспортные возможности страны-агрессора.

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