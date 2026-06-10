Дроны СБУ поразили нефтестанции, поставляющие топливо в Москву

Дроны СБУ поразили нефтестанции, поставляющие топливо в Москву3
- 10.06.2026, 13:10
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Расстояние от границы Украины до целей — около 700 километров.
Две нефтеперекачивающие станции, которые обеспечивают Москву топливом, горят после атаки СБУ. Расстояние до целей составляет около 700 км.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram.
Речь идет о поражении станций «Второво» и «Лобково» во Владимирской области РФ.
Основное назначение станций - перекачка дизеля в Московский кольцевой нефтепродуктопровод, а также транспортировка на экспорт в порты Балтийского моря. В частности, через нефтеналивной порт Приморск.
Местные власти подтвердили пожары на двух объектах инфраструктуры после ударов беспилотников СБУ.
По данным сервиса NASA FIRMS, в районах расположения обеих нефтеперекачивающих станций зафиксированы термальные аномалии, свидетельствующие о пожарах.
Почему это важно
В СБУ отмечают, что нефтеперекачивающие станции являются важными элементами топливной логистики России.
Через них осуществляется:
поставки топлива в промышленные центры;
обеспечение военной инфраструктуры;
транспортировка нефтепродуктов на экспорт.
В спецслужбе отмечают, что нарушение работы таких объектов усложняет логистику российской топливной системы и влияет на экспортные возможности страны-агрессора.