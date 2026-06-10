Весна принесла белорусам рекорды 10.06.2026, 12:35

Фото: Charter97.org

Портрет от синоптиков.

Весна 2026 года в Беларуси выдалась очень контрастной. По некоторым показателям были обновлены рекорды, рассказала начальник отдела Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Ольга Бакланова, передает БелТА.

Она описала портрет нынешней весны.

По словам синоптика, март вошел в историю метеонаблюдений как аномально теплый и сухой.

«Средняя по Беларуси температура воздуха в марте составила плюс 5,8 градуса, что выше климатической нормы на пять градусов. На 90% станций были обновлены рекорды среднемесячной температуры воздуха 2007, 2014 и 2025 годов. Ранее самый теплый март отмечался в Беларуси в 2007 и 2025 годах, когда среднемесячная температура воздуха составляла плюс 5,2 градуса», – отметила эксперт.

Максимальная температура дня была зафиксирована 31 марта в Костюковичах и составила +20°С. По осадкам в этом месяце было заметно хуже. На станциях «Жлобин» и «Славгород» и вовсе за месяц не упало ни капли.

Что по апрелю?

Апрель 2026-го в Беларуси выдался прохладным. Температура отклонялась от климатической нормы в меньшую сторону на 1,4°С.

По словам представителя Белгидромета, «более холодный апрель в Беларуси бывает примерно раз в четыре года, а самым холодным за послевоенный период был апрель в 1955 году». Средний весенний месяц также выдался на удивление сухим.

Май не подвел

Зато май все исправил – и залило, и прогрело. Теплее всего было 21 мая в Славгороде и Жлобине (+31°С).

Осадков за месяц в среднем по стране выпало 71 мм. На станции «Минск» и вовсе был превышен месячный максимум – 143 мм осадков (предыдущий рекорд зафиксирован в 1984-м – 132 мм за месяц). А на станции «Березино» зафиксировали рекордно мокрый день – 8 мая здесь выпало 52 мм осадков, что больше, чем в 1973 году (47 мм).

В целом, весна 2026-го превысила климатическую норму на 1,5°С. По словам Ольги Баклановой, за весь период инструментальных наблюдений с 1881 года такой теплый сезон «фиксируют» в среднем один раз в 18 лет.

Теплее всего за последние почти 150 лет было в 1921 году. Тогда средняя сезонная температура воздуха составила +10,3°С, в 2026 году – +8,8°С.

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