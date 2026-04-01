В Беларуси зафиксировали беспрецедентную погодную аномалию 7 1.04.2026, 17:31

10,026

Какие рекорды принес первый месяц весны.

В Беларуси в марте зафиксировали погодную аномалию, которую раньше в стране не встречали: по данным тематического Telegram-канала «Метеовайб», в Жлобине и Славгороде была отмечена нулевая норма осадков. Для первого месяца весны это беспрецедентный случай.

Необычный март 2026 года вообще оказался рекордным сразу по нескольким показателям. Так, на 35 из 48 метеостанций страны он стал самым тёплым за всю историю наблюдений. Причём на половине станций месяц оказался ещё и рекордно сухим, обратили внимание авторы «Метеовайба».

Самое заметное отклонение – именно в Жлобине и Славгороде. Там за март не зафиксировано осадков вообще. На фоне общей тёплой и сухой погоды это выглядит не как локальный сбой, а как часть более широкой погодной аномалии.

Последствия такой весны уже заметны не только в метеосводках. В Бресте, например, в конце марта зацвели абрикосы – раньше обычных сроков. Раннее цветение стало ещё одним признаком того, насколько сильно погода выбилась из привычного ритма.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com