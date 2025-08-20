закрыть
Швеция готова присоединиться к гарантиям безопасности для Украины

  • 20.08.2025, 17:29
Швеция готова присоединиться к гарантиям безопасности для Украины

Премьер-министр страны выступил с заявлением.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подтвердил готовность его страны участвовать в гарантиях безопасности для Украины, об этом он сказал в интервью «Шведскому радио».

Кристерссон заявил, что Швеция готова содействовать предоставлению гарантий безопасности для Украины, «но это должно происходить безопасным и надежным способом, при котором все знают, в чем участвуют».

Он уточнил, что шведская сторона могла бы предоставить свои ресурсы в сфере аэроразведки и военно-морской безопасности.

Премьер Швеции при этом четко не прокомментировал возможность отправки шведских войск в Украину.

«Думаю, что речь идет не столько о перемещении большого количества войск из других стран в Украину, сколько об обеспечении того, что Украина сама может взять ответственность за свою страну настолько надежным образом, что Россия больше не попытается (напасть)», – считает Кристерссон.

Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.

