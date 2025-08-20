Лавров избегает конкретики относительно возможности встречи Путина и Зеленского

Лавров избегает конкретики относительно возможности встречи Путина и Зеленского4
- 20.08.2025, 18:54
- 2,016
Также глава МИД РФ придумал свой список стран, которые должны предоставить гарантии безопасности для Украины.
Глава МИД РФ Сергей Лавров повторил, что Россия «готова к продолжению переговоров с Украиной в любом формате, но потенциальная встреча на высшем уровне должна быть тщательно подготовлена и поставить точку в переговорном процессе».
Об этом заявил Лавров на пресс-конференции в Москве, передают росСМИ
«Мы готовы к любым форматам. Но, когда речь идет о встречах на высшем уровне, необходимо самым тщательным образом их подготовить на всех предшествующих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а действительно ставили бы точку в тех переговорах, которые мы готовы продолжать».
Глава МИД РФ отметил, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом «внес предложение не просто продолжить эти переговоры (с Украиной), но и подумать о том, чтобы повысить уровень глав делегаций».
«И как раз это вписывается в наше предложение о том, чтобы в рамках этого процесса отдельный блок был бы посвящен рассмотрению политических аспектов урегулирования, наряду с военными и гуманитарными», – заявил Лавров.
Он утверждает, что «эта идея была позитивно воспринята президентом Трампом». «Мы рассчитываем, что он доведет ее и разъяснит ее киевским представителям, и мы получим реакцию», – заявил Лавров.
Никакой конкретики относительно возможности встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского глава МИД РФ не сказал.
Кроме этого, в российском Министерстве иностранных дел считают, что обсуждение гарантий безопасности для Украины без участия РФ невозможно.
По словам Лаврова, Москва согласна на предоставление Украине гарантий безопасности от Китая, США, Великобритании и Франции на равной основе. Также он подчеркнул, что без участия России «это путь в никуда».
«Я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопрос обеспечения безопасности без Российской Федерации - это утопия, это путь в никуда», - сказал Лавров.
Он отметил, что, по мнению Москвы, в вопросе гарантий безопасности для Украины «нужно ориентироваться на наработки, достигнутые в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году».