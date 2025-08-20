Воспитанник «Барселоны» станет игроком «Сморгони» 2 20.08.2025, 21:57

Футболист успешно прошел медосмотр в белорусском клубе.

Как сообщает Telegram-канал «Ухо», атакующий полузащитник Тандаси Фомбуту успешно прошел медосмотр в «Сморгони» и в скором времени должен стать игроком клуба. Для этого камерунцу осталось лишь получить разрешение на работу.

26-летний Фомбуту в свое время обучался футболу в академиях «Барселоны» и «Эспаньола». В 15-летнем возрасте он стал лучшим снайпером кадетской команды «Барсы», выигравшей тогда чемпионат Испании в своей возрастной категории.

Последним клубом Тандаси был камерунский «Виктория Юнайтед», в составе которого он в 2024 году стал чемпионом страны.

