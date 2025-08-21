Россия ударила по Львову дронами и ракетами 1 21.08.2025, 8:28

2,220

Есть погибший и пострадавшие.

Страна-агрессор Россия в ночь на 21 августа осуществила по Львову комбинированную атаку ударными дронами и ракетами. Зафиксировано попадание в Железнодорожном районе города, погиб человек, еще двое пострадали.

Взрывной волной от удара повреждены многие дома. Об этом сообщил мэр Андрей Садовый.

«Громкая ночь во Львове. Враг совершил комбинированную атаку «Шахедами» и ракетами. Опять, как и месяц назад, прилетело на ул. Елены Степановны. Предварительно, есть пострадавшие. Взрывной волной повреждены десятки домов: окна и крыши», – написал чиновник.

На месте работали все профильные службы. Также появилась информация о возгорании в других локациях, ее проверяют.

По словам председателя ОВА Максима Козицкого, в результате комбинированного удара российскими БПЛА и крылатыми ракетами во Львове один человек погиб, два – травмированы.

«Повреждены десятки жилых домов. На местах работают все профильные службы», – добавил он.

С вечера 20 августа Россия начала запускать по Украине десятки дронов-камикадзе и имитационных БПЛА. Позже агрессор осуществил пуски ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также применил для ударов ракеты «Кинжал» и «Калибр».

В ночь на четверг РФ нанесла ракетный удар по городу Мукачево Закарпатской области. Под поражение попало предприятие, на территории которого вспыхнул пожар, пострадали 12 человек.

