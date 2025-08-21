Плитку в гомельских школах вместо рабочих клали учителя 1 21.08.2025, 11:59

1,276

иллюстративное фото

Власти решили сэкономить.

В некоторых школах Новобелицкого района Гомеля, чтобы сэкономить на работе рабочих, плитку вместо асфальта укладывали учителя. Об этом пишет «Флагшток» со ссылкой на собеседника из сферы образования.

Как стало известно журналистам, глава районной администрации Сергей Янкович дал указание руководству некоторых школ самостоятельно положить плитку на своей территории — без помощи профессиональных рабочих.

В качестве материала школам выдали старую плитку, которую сняли в центре города. Некоторых учителей, пишет «Флагшток», для этого даже вызвали из отпуска — они очищали плитку от цемента и возили ее к месту кладки. Занимались этим в том числе завучи.

Также к работе привлекли старшекурсников на каникулах и выпускников. Асфальт с места кладки снимали за свои деньги.

В одной школе учителя не смогли хорошо положить плитку — местный идеолог, Оксана Руденок, приказала ее переложить заново.

«Флагшток» отмечает, что средств на оплату профессиональных рабочих в школах нет — это стоит от 25 до 60 рублей за кладку одного кв. метра. Из бюджета брать деньги администрация им запретила.

«Когда учителя в отпусках и завучи тягают плитку — это какой-то сюр. Что ж, сами подписались на рабство, а началось все при фальсификации выборов», — сказал собеседник «Флагштока».

