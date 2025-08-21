закрыть
21 августа 2025, четверг, 12:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Джанкое мощный пожар: есть прилеты в районе железной дороги

  • 21.08.2025, 12:10
  • 1,076
В Джанкое мощный пожар: есть прилеты в районе железной дороги
Фото: Dialog.ua

Дым заволок почти всю трассу.

Ночью и рано утром было неспокойно оккупантам в Крыму, когда дроны атаковали Севастополь и Джанкой. Около 7:30 группа дронов атаковала район железной дороги в Джанкое, а в ночь на 21 августа под ударами оказалась военная часть №95408 ЧФ РФ.

Паблик «Крымский ветер» не только сообщил об утренней атаки дронов на Джанкой, но уже и выложил в Сеть кадры.

Со слов местных жителей, удар беспилотников пришелся в районе железнодорожной станции. Там очень сильный пожар, а дым от него заволок почти всю трассу.

Неспокойно оккупантам было этой ночью и в Севастополе. Около 3:35 местные жители сообщили о двух мощных «хлопках» в районе аэродрома Южный, после чего там начался сильный пожар.

Только около 5:00 оккупант Михаил Развожаев сообщил об «атаке БПЛА» на Севастополь. Однако, с его слов, это была вовсе на атака дронов, а военные учения, приближенные к боевым, о которых заранее никто не хотел сообщать. Якобы их проводили в районе улицы Военных Строителей на территории одной из военных частей ЧФ РФ.

Его слова не подтвердил мониторинговый канал NASA FIRMS, который зафиксировал сильные возгорания, не связанные с «учениями». Уже днем американский самолет-разведчик приступил к оценке результатов атаки дронов ВСУ на военные объекты в Крыму.

Портал Flightradar зафиксировал над акваторией Черного моря американский самолет Bombardier ARTEMIS II, который взлетел с румынского аэродрома Михаил Когелничану.

Bombardier ARTEMIS II - это модифицированный самолет для дальнего и высокоточного ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки. Он может летать выше и вести разведку на большей дальности, чем Challenger 650 Artemis, который ранее использовался для работы по Крыму и Новороссийску.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина
Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Такого результата никто не ожидал
Такого результата никто не ожидал Владислав Иноземцев