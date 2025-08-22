Украинские дроны повторно вывели из строя нефтепровод «Дружба»7
- 22.08.2025, 7:45
На месте атаки вспыхнул сильный пожар.
В российском городе Унеча (Брянская область) запущенные из Украины дроны снова атаковали нефтеперекачивающую станцию, входящую в систему нефтепровода «Дружба». Видеоролик, записанный с помощью БпЛА, демонстрирует, как на месте атаки поднялся сильный пожар.
Об этом сообщает Telegram-канал командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди («Мадьяра»).
Он отметил, что перекачивающую станцию «Унеча» обстреляли дроны 14 полка Сил беспилотных систем.
«НПС «УНЕЧА» - пошла в очечо. Даешь ремонт за 48 часов», - написал он. Видеоролик, записанный с помощью БпЛА, демонстрирует, как на месте атаки поднялся сильный пожар.
«Мадяр» также обнародовал видео пожара после дроновой атаки.