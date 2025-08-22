Украинские дроны повторно вывели из строя нефтепровод «Дружба» 7 22.08.2025, 7:45

9,736

На месте атаки вспыхнул сильный пожар.

В российском городе Унеча (Брянская область) запущенные из Украины дроны снова атаковали нефтеперекачивающую станцию, входящую в систему нефтепровода «Дружба». Видеоролик, записанный с помощью БпЛА, демонстрирует, как на месте атаки поднялся сильный пожар.

Об этом сообщает Telegram-канал командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди («Мадьяра»).

Он отметил, что перекачивающую станцию «Унеча» обстреляли дроны 14 полка Сил беспилотных систем.

«НПС «УНЕЧА» - пошла в очечо. Даешь ремонт за 48 часов», - написал он. Видеоролик, записанный с помощью БпЛА, демонстрирует, как на месте атаки поднялся сильный пожар.

«Мадяр» также обнародовал видео пожара после дроновой атаки.

