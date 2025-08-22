МИД Украины — лукашистам: Не провоцируйте ВСУ 8 22.08.2025, 21:25

Киев предупредил белорусский режим.

Киев предостерегает Минск от провокаций на фоне военных учений «Запад-2025», которые Беларусь проведет в сентябре вместе с Россией. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что с 2022 года Беларусь является соучастницей преступления агрессии России против Украины. Минск предоставил оккупантам свою территорию и воздушное пространство для нападения на Украину, а также продолжает политическую, военную, военно-техническую, информационную и другие виды поддержки России в ее неспровоцированной и преступной войне.

В МИД убеждены, что сотрудничество режимов в Москве и Минске представляет непосредственную угрозу не только для Украины, но и для Польши, государств Балтии и всей Европы, а также препятствует усилиям президента США Дональда Трампа по прекращению войны.

«Помним о горьком опыте и цене лживых заявлений российского и белорусского диктаторов. Накопление российских войск на границах Украины в 2021-2022 годах происходило под прикрытием совместных военных учений России и Беларуси «Запад-2021». Предостерегаем Минск от необдуманных провокаций, советуем сохранять благоразумие, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины», – говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Украина никогда не представляла и не будет представлять угрозы для белорусского народа, с которым стремится жить в мире, имеет общее прошлое, уходящее корнями в Княжескую эпоху и времена Великого Княжества Литовского, и будущее – в европейской семье народов.

