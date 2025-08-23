Дроны массированно атаковали Волгоградскую область РФ: поражен ж/д узел
Станция пылает.
Ночью 23 августа беспилотники массированно атаковали Волгоградскую область России: под ударом оказался Камышинский район, где в результате обстрела поднялся пожар на железнодорожной станции, а также выбило остекление в окрестных домах, пишет «Фокус».
Дроны поразили железнодорожную станцию в городе Петров Вал Волгоградской области РФ. Об атаке сообщили российские Telegram-каналы.
«В городе Петров Вал в Камышинском районе Волгоградской области после атаки БпЛА возник пожар в районе местной железнодорожной станции, сообщили местные жители. В окнах домов выбиты стекла», — говорится в сообщении.
Также в сети показали кадры с места событий. На видеоролике видно, как в городе поднялся пожар.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал о последствиях атаки БпЛА по региону. Однако он в своей сводке о последствиях не упомянул об ударе по железнодорожной инфраструктуре в Петровом Валу.