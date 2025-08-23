Белорус решил объяснить, что значат маркировки на сахаре, но крупно ошибся 4 23.08.2025, 9:46

3,172

Ему ответил производитель.

Белорус под ником @palych325 опубликовал ролик в TikTok, где, рассматривая упаковку сахара от Слуцкого сахарорафинадного комбината, уверенно заявлял, что обозначают аббревиатуры на ней. Вот только оказалось, что со своей расшифровкой мужчина ошибся. Об этом ему рассказал Белгоспищепром в официальном заявлении на своем сайте.

В видео, которое так возмутило Белгоспищепром, белорус держит в руках пачку с сахаром и заявляет, что очень важно перед покупкой читать, что написано на упаковке. И предлагает свою версию трактовки аббревиатур.

— ТС2 обозначает, что это тростниково-свекольный сахар со второй степенью очистки, — уверенным голосом говорит мужчина. — Лучше всего брать ТС1 или «Экстра», «Экстра» — это идеально обработанный сахар.

Также, по мнению блогера, продукт с маркировкой ТС3 «лучше не употреблять с чаем». Почему, он не уточнил.

— Комментарии тоже «порадовали» суждениями о том, что в Беларуси все сахарные заводы перерабатывают и тростник, и свеклу в пропорциях 50/50. И, если потребители не нашли в магазине сахар, на упаковке которого написано «Категория ТС1», то это потому, что вся подобная продукция поступает на экспорт. Как говорится, и смех, и грех, — говорится в заявлении Белгоспищепрома.

Начальник производственной лаборатории Слуцкого сахарорафинадного комбината Александр Сыман рассказал, что на самом деле значат маркировки.

— Расшифровывается ТС2 как «товарный сорт 2». Сразу поясню: у сахара существует четыре категории товарных сортов — «Экстра», ТС1, ТС2, ТС3. А разделяет его на эти категории официальный документ, который называется ГОСТ 33 222−2015, — объяснил он.

Категория «Экстра», говорит начальник лаборатории, требует, чтобы белый сахар содержал не менее 99,80% очищенной кристаллизованной сахарозы. Категории ТС1 и ТС2 предусматривают массовую долю сахарозы не менее 99,7% и отличаются только по цвету. Сахар категории ТС3 имеет массовую долю сахарозы не менее 99,5%, но для него допускается желтоватый оттенок и слабый запах мелассы (кормовая патока, побочный продукт сахарного производства).

— На сахарных предприятиях Беларуси вырабатывается сахар белый кристаллический только категорий «Экстра» и «ТС2», — утверждает Александр Сыман. — Продукция, которую выпускают наши сахарные заводы, всегда отличается наивысшей степенью качества, что подтверждается многочисленными сертификатами и международными наградами. И последнее: весь белорусский сахар, который вы видите на полках магазинов, производится из сахарной свеклы, ни один из заводов в настоящее время не производит тростниковый сахар или тростниково-свекловичный, как утверждает пользователь в данном видео.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com