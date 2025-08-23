Лукашенко вляпался в алкогольный скандал 8 23.08.2025, 12:06

8,540

Старший сын диктатора спаивает белорусов.

Расследователи из «Бюро медиа» узнали, какое отношение имеет Национальный олимпийский комитет к сети алкомаркетов «Дуб зеленый».

В июле 2025 года в Пружанах, на малой родине «кошелька» Лукашенко Александра Зайцева, открылся первый магазин алкогольной продукции под брендом «Дуб зеленый». Местная районная газета анонсирует запуск целой сети алкомаркетов по всей Беларуси.

Журналисты «Бюро» узнали, что этот товарный знак Зайцев в июле 2023 года зарегистрировал на себя лично.

Сам же магазин в Пружанах принадлежит фирме «Главторгпред». На нее же в марте 2025 года была зарегистрирована еще одна алкоточка «Дуб зеленый» в Пинске.

Журналисты установили, что 51% «Главторгпреда» находится в собственности у Александра Зайцева. Однако спаивать белорусов бизнесмен планирует не в одиночку, а в компании своего патрона Виктора Лукашенко – 49% фирмы записано на Национальный олимпийский комитет (НОК), который с 2021 года и возглавляет старший сын Александра Лукашенко.

Правда, сколько партнеры заработают на новой алкогольной сети, мы так и не узнаем, отмечает издание. Дело в том, что вся бухгалтерская отчетность компании засекречена как налоговая тайна согласно постановлению Совета министров.

Кроме «Дуба зеленого», с 2021 года «Главторгпред» также владеет супермаркетом беспошлинной торговли на автомобильном погранпереходе Берестовица/Бобровники на границе с Польшей.

