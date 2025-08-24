США заблокировали украинские дальнобойные удары по России 11 24.08.2025, 11:53

7,250

С конца весны.

Пентагон заблокировал использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

По словам источников WSJ, процедура одобрения министерством обороны на высоком уровне, о которой не было объявлено, не позволяет Украине с конца весны запускать произведенные в США дальнобойные ракеты, включая ATACMS, по целям на российской территории. За это время Украина как минимум один раз хотела использовать эти ракеты для атаки, но ей было отказано.

Заместитель американского министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби разработал «механизм пересмотра» для принятия решений по запросам Киева на использование оружия большой дальности, произведенного в США, а также предоставленного Украине европейскими союзниками, которые используют американские разведданные и компоненты, говорится в материале.

