Атака дронов на Усть-Лугу: появилась новая информация

Атака дронов на Усть-Лугу: появилась новая информация3
- 24.08.2025, 14:44
Операцию провели СБУ и ССО.
В ночь на 24 августа дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины и Силы специальных операций атаковали производственные мощности порта Усть-Луга в Ленинградской области.
Об этом сообщают источники NV в СБУ.
По предварительной информации, украинские дроны попали в газоперерабатывающий комплекс компании НОВАТЭК, которая является крупнейшим в России производителем сжиженного газа.
На видео виден мощный взрыв и последующий огромный пожар. OSINT-аналитики сообщают, что удар пришелся точно в установку криогенного фракционирования газового конденсата/газа, являющегося «сердцем» технологических процессов комплекса.
Это уже вторая успешная атака беспилотников СБУ на Усть-Луга в 2025 году. Первая была в начале января.
«Через этот терминал Россия торгует нефтью и газом с помощью «теневого флота». Дроновые санкции от СБУ снижают поступление валюты, необходимой России для ведения войны», — сообщил информированный источник в СБУ.