24 августа 2025, воскресенье, 15:10
Атака дронов на Усть-Лугу: появилась новая информация

  • 24.08.2025, 14:44
  • 1,650
Операцию провели СБУ и ССО.

В ночь на 24 августа дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины и Силы специальных операций атаковали производственные мощности порта Усть-Луга в Ленинградской области.

Об этом сообщают источники NV в СБУ.

По предварительной информации, украинские дроны попали в газоперерабатывающий комплекс компании НОВАТЭК, которая является крупнейшим в России производителем сжиженного газа.

На видео виден мощный взрыв и последующий огромный пожар. OSINT-аналитики сообщают, что удар пришелся точно в установку криогенного фракционирования газового конденсата/газа, являющегося «сердцем» технологических процессов комплекса.

Это уже вторая успешная атака беспилотников СБУ на Усть-Луга в 2025 году. Первая была в начале января.

«Через этот терминал Россия торгует нефтью и газом с помощью «теневого флота». Дроновые санкции от СБУ снижают поступление валюты, необходимой России для ведения войны», — сообщил информированный источник в СБУ.

