Морской порт в Усть-Луге и НПЗ в Сызрани: Генштаб ВСУ подтвердил удачную атаку дронов на РФ

Морской порт в Усть-Луге и НПЗ в Сызрани: Генштаб ВСУ подтвердил удачную атаку дронов на РФ3
- 24.08.2025, 16:14
Поражены сразу два важных российских объекта.
Украинские ударные дроны в ночь на 24 августа поразили сразу два важных объекта российского режима.
Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, «под раздачу» попали морской терминал порта Усть-Луга - ключевой логистический хаб России на Балтике - и нефтеперерабатывающий завод в Сызрани, который работает на обеспечение войны. Также «задели» объекты логистики и боевого снабжения российской армии в Воронежской и Белгородской областях.
Усть-Луга: удар по порту
По данным Генштаба, в ночь на 24 августа беспилотники Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины атаковали морской терминал «Усть-Луга». Цель была поражена удачно, наблюдалось возгорание.
- По предварительным данным, поражена установка по фракционированию и перевалке газового конденсата. Мощность объекта составляет до 6,9 млн тонн сырья в год, - сказано в сообщении.
В Генштабе добавили, что «Усть-Луга» - это ключевой хаб российской логистики в Балтийском регионе. Он используется для обхода санкций - экспорта нефти и газа через танкеры так называемого «теневого флота».
Сызрань: прощай, НПЗ
Российский НПЗ в Сызрани Самарской области в ночь на 24 августа атаковали подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины. В результате удара цель успешно поражена - были зафиксированы попадания, пожары и детонация.
- Сызранский НПЗ имеет проектную мощность до 8,5 млн тонн нефти в год, что составляет около 3,08 % общего объема нефтепереработки в РФ. Предприятие специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и других нефтепродуктов, которые поставляются оккупационным войскам РФ, - отметили в Генштабе.
Также, по данным Генштаба, подразделения Сил специальных операций ВСУ уничтожили и повредили ряд важных логистических объектов России в ближнем тылу - на территории Белгородской и Воронежской областей.
- Результаты нанесенных поражений уточняются. Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских захватчиков, усложнить поставки горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины, - сказано в сообщении.