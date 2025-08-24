закрыть
24 августа 2025, воскресенье, 16:51
Канада передаст Украине дроны, боеприпасы и бронетехнику на сумму более $700 миллионов

  24.08.2025, 16:42
Канада передаст Украине дроны, боеприпасы и бронетехнику на сумму более $700 миллионов

Украина получит военную помощь уже в сентябре.

В сентябре Украина получит дроны, боеприпасы и бронетехнику из пакета помощи Канады на сумму более 1 миллиарда канадских долларов (свыше $700 млн США).

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время торжеств по случаю Дня Независимости в Киеве.

Карни напомнил, что во время саммита G7 в июне Канада пообещала выделить ещё 2 миллиарда канадских долларов на военную помощь Украине.

- Я с гордостью объявляю, что более 1 миллиарда из этой суммы будет направлено на усиление вашего арсенала вооружений путём поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце, - заявил он.

Кроме того, Канада выделит десятки миллионов долларов на экстренную медицинскую помощь, строительство бомбоубежищ, поддержку местной демократии и киберзащиту Украины.

Карни подчеркнул, что его страна останется надёжным союзником Украины как в противодействии российской агрессии, так и в восстановлении после войны.

- Путина можно остановить. Российская экономика слабеет. Он становится всё более изолированным. Тогда как наш союз становится более прочным, решительным и сплочённым, - подчеркнул Карни.

