Белоруска завоевала золотую медаль на чемпионате мира по каноэ

Белоруска завоевала золотую медаль на чемпионате мира по каноэ1
- 24.08.2025, 19:11
Она выступала в нейтральном статусе.
Белорусская спортсменка Ольга Климова стала первой на дистанции в 5000 метров на чемпионате мира по каноэ, который проходит в Италии.
При этом белoруска, как и остальные участники из нашей страны, выступала в нейтральном статусе. Спортсменка опередила канадку Кети Винсент и венгерку Софию Каталин Шоба, пишет официальный телеграм-канал Национального олимпийского комитета.
Для 29-летней Климовой это не первое золото на чемпионате мира. На дистанции в 5000 метров становилась первой в 2019 и 2021 годах.
Всего же у белoрусских спортсменов пять наград: кроме золотой медали еще две бронзы и два серебра.