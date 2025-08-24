закрыть
24 августа 2025, воскресенье, 20:08
Белоруска завоевала золотую медаль на чемпионате мира по каноэ

  • 24.08.2025, 19:11
Ольга Климова

Она выступала в нейтральном статусе.

Белорусская спортсменка Ольга Климова стала первой на дистанции в 5000 метров на чемпионате мира по каноэ, который проходит в Италии.

При этом белoруска, как и остальные участники из нашей страны, выступала в нейтральном статусе. Спортсменка опередила канадку Кети Винсент и венгерку Софию Каталин Шоба, пишет официальный телеграм-канал Национального олимпийского комитета.

Для 29-летней Климовой это не первое золото на чемпионате мира. На дистанции в 5000 метров становилась первой в 2019 и 2021 годах.

Всего же у белoрусских спортсменов пять наград: кроме золотой медали еще две бронзы и два серебра.

