24 августа 2025, воскресенье, 21:44
Берлин и Брюссель: Украина сражается за свободную Европу

  • 24.08.2025, 21:17
Берлин и Брюссель: Украина сражается за свободную Европу

«Мы непоколебимо стоим на их стороне - сегодня и в будущем».

Германия продолжит поддерживать Украину, уже четвертый год обороняющуюся от российской агрессии. Это следует из сообщения канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz), обнародованного им в микроблоге X в воскресенье, 24 августа, в связи с Днем независимости Украины, пишет «Немецкая волна».

- С большим мужеством украинки и украинцы защищаются от российских атак. Они сражаются на наш свободный порядок в Европе и справедливый мир, - написал глава германского правительства. - В День независимости мы непоколебимо стоим на их стороне - сегодня и в будущем.

Аналогично высказалась в своем поздравлении украинцам председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

- Свободная, демократичная и независимая Украина. Вот за что мы сражаемся. Вот на что направлены все наши усилия. Мы остаемся на вашей стороне, пока это необходимо. Ведь свободная Украина означает свободную Европу, - написала она в соцсети X.

Со своей стороны глава германского государства - президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) - так обратился к украинцам в поздравлении, которое цитирует в соцсети X от его имени пресс-секретарь Керстин Гаммелин (Cerstin Gammelin):

- Желаю вам, чтобы это празднование независимости придало украинкам и украинцам нового мужества противостоять российской агрессии.

Подсветка в цветах украинского флага

Поздравления украинцам в День независимости их страны направили и другие мировые политические лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Марк Карни, премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В честь Дня независимости Украины цветами национального флага этой страны подсветили здания Европейского совета, Европарламента и Еврокомиссии, парламента Канады в Оттаве, МИД Латвии в Риге.

