Берлин и Брюссель: Украина сражается за свободную Европу 1 24.08.2025, 21:17

«Мы непоколебимо стоим на их стороне - сегодня и в будущем».

Германия продолжит поддерживать Украину, уже четвертый год обороняющуюся от российской агрессии. Это следует из сообщения канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz), обнародованного им в микроблоге X в воскресенье, 24 августа, в связи с Днем независимости Украины, пишет «Немецкая волна».

- С большим мужеством украинки и украинцы защищаются от российских атак. Они сражаются на наш свободный порядок в Европе и справедливый мир, - написал глава германского правительства. - В День независимости мы непоколебимо стоим на их стороне - сегодня и в будущем.

Mit großem Mut verteidigen sich die Ukrainerinnen und Ukrainer gegen Russlands Angriffe. Sie kämpfen für unsere Freiheitsordnung in Europa und einen gerechten Frieden. Zum Unabhängigkeitstag stehen wir fest an ihrer Seite – heute und in Zukunft. pic.twitter.com/X5ocbuinhg — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) August 24, 2025

Аналогично высказалась в своем поздравлении украинцам председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

- Свободная, демократичная и независимая Украина. Вот за что мы сражаемся. Вот на что направлены все наши усилия. Мы остаемся на вашей стороне, пока это необходимо. Ведь свободная Украина означает свободную Европу, - написала она в соцсети X.

Happy Independence Day, Ukraine! pic.twitter.com/ZhlmgxBZ3i — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 24, 2025

Со своей стороны глава германского государства - президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) - так обратился к украинцам в поздравлении, которое цитирует в соцсети X от его имени пресс-секретарь Керстин Гаммелин (Cerstin Gammelin):

- Желаю вам, чтобы это празднование независимости придало украинкам и украинцам нового мужества противостоять российской агрессии.

"Ich wünsche Ihnen, dass diese Feier der Unabhängigkeit allen Ukrainerinnen und Ukrainern neuen Mut verleiht, sich der russischen Aggression entgegenzustellen." Bundespräsident #Steinmeier gratuliert Wolodymyr Selensky zum Unabhängigkeitstag der Ukraine.🇺🇦 @ZelenskyyUa @UKRinDEU — Cerstin Gammelin (@BPrSprecherin) August 24, 2025

Подсветка в цветах украинского флага

Поздравления украинцам в День независимости их страны направили и другие мировые политические лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Марк Карни, премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В честь Дня независимости Украины цветами национального флага этой страны подсветили здания Европейского совета, Европарламента и Еврокомиссии, парламента Канады в Оттаве, МИД Латвии в Риге.

