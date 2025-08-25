ВСУ обрушили российский фронт под Покровском 25.08.2025, 7:56

7,478

Населенные пункты освобождаются один за другим.

Украинские войска серьезно продвинулись на Покровском направлении. Кадры с геолокацией от 23 августа показали ВСУ в Михайловке, которая была под оккупацией ВС РФ, а также продвижение к югу от Мирного и на севере Миролюбовки.

Аналитики из Института изучения войны проанализировали ситуацию на Покровском направлении за прошедшие выходные. Так, накануне Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитался об освобождении Михайловки после серии успешных контратак.

При этом один из российских военкоров опровергает заявления Киева о продвижении ВСУ в районе Малиновки. Сырский также заявил, что украинские силы вошли во Владимировку, а один из Z-каналов пишет и об освобождении от ВС РФ Мирного.

Один из российских военкоров заявил, что ВСУ сумели войти в Мирное, так как ВС РФ не контролируют позиции в Новоэкономическом.

Российские военкоры пишут, что 23 и 24 августа ВСУ контратаковали в районе Золотого Колодца, Кучерова Яра, Владимировки и Михайловки. При этом ВСУ сохраняют все свои позиции в Красном Лимане, к югу от Мирнограда и на северной окраине Удачного.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com