Новошахтинский НПЗ в России пылает пятый день подряд

Новошахтинский НПЗ в России пылает пятый день подряд2
- 25.08.2025, 14:59
Это один из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в регионе.
Новошахтинский НПЗ на юге России горит уже пятый день подряд. Это один из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в регионе.
Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.
«Новошахтинский НПЗ до сих пор пылает. А Путин просто мог бы завершить войну», - отметил Коваленко.
Что известно об атаке дронов на Новошахтинский завод нефтепродуктов
В ночь на 21 августа украинские дроны атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, после чего на предприятии вспыхнул масштабный пожар. Уже 23 августа стало известно, что огонь перекинулся на новый резервуар.
Из-за масштабности возгорания в городе Красный Сулин отключили подачу воды, чтобы направить ее на тушение.
Еще сразу после первой атаки, 21 августа, в Новошахтинске снизили давление в водопроводе для наполнения пожарных резервуаров, жителей тогда предупредили о низком напоре и призвали отнестись с пониманием.
Городской голова Новошахтинска Сергей Бондаренко признал, что ликвидация пожара является сложной, и посоветовал людям как можно реже выходить на улицу, не открывать окна ночью, пользоваться защитными масками и закрывать щели в домах влажной тканью.
Новошахтинский НПЗ - единственный действующий нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
Он является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России и участвует в обеспечении армии РФ топливом и смазочными материалами. Общий объем резервуаров на предприятии превышает 210 тысяч кубометров.