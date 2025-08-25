закрыть
25 августа 2025, понедельник
Новошахтинский НПЗ в России пылает пятый день подряд

2
  • 25.08.2025, 14:59
Новошахтинский НПЗ в России пылает пятый день подряд

Это один из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в регионе.

Новошахтинский НПЗ на юге России горит уже пятый день подряд. Это один из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в регионе.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.

«Новошахтинский НПЗ до сих пор пылает. А Путин просто мог бы завершить войну», - отметил Коваленко.

Что известно об атаке дронов на Новошахтинский завод нефтепродуктов

В ночь на 21 августа украинские дроны атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, после чего на предприятии вспыхнул масштабный пожар. Уже 23 августа стало известно, что огонь перекинулся на новый резервуар.

Из-за масштабности возгорания в городе Красный Сулин отключили подачу воды, чтобы направить ее на тушение.

Еще сразу после первой атаки, 21 августа, в Новошахтинске снизили давление в водопроводе для наполнения пожарных резервуаров, жителей тогда предупредили о низком напоре и призвали отнестись с пониманием.

Городской голова Новошахтинска Сергей Бондаренко признал, что ликвидация пожара является сложной, и посоветовал людям как можно реже выходить на улицу, не открывать окна ночью, пользоваться защитными масками и закрывать щели в домах влажной тканью.

Новошахтинский НПЗ - единственный действующий нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.

Он является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России и участвует в обеспечении армии РФ топливом и смазочными материалами. Общий объем резервуаров на предприятии превышает 210 тысяч кубометров.

