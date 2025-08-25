На войне в Украине погиб белорусский доброволец 25.08.2025, 22:04

Беларусский доброволец с позывным Месяц. Фото: instagram.com/solidaritycollectives

Он воевал в составе ВСУ с 2023 года.

В Украине погиб белорусский доброволец с позывным Месяц, сообщил проект «Колективи Солідарності». Он служил в минометном подразделении.

В Беларуси Месяц был активным участником протестов против властей и неоднократно репрессирован за свою позицию, отмечается в сообщении о гибели добровольца.

С 2023 года белорус воевал в составе ВСУ. Сначала как боевой медик, спасая жизни под Бахмутом, впоследствии служил в роте огневой поддержки, позже в саперном подразделении. С 2024 года — в минометном подразделении, передает «Зеркало».

«В минометке он занимался расчетами и очень помогал нам, — вспоминает его побратим. — Его почти невозможно заменить. Он обучал людей саперному делу, медицине, всегда проверял аптечки и лекарства. На нем держалось много важного — от анализа стрельбы до сложных расчетов. Часто именно он находил причины, почему стрельба „не идет“ — то ли из-за поломки миномета, то ли недостатка мин».

Белорус погиб 19-го августа во время выполнения боевого задания. Незадолго до гибели он стал отцом. Его близкие собирают средства для помощи вдове и ребенку.

