Оккупированные Макеевка и Енакиево содрогнулись от взрывов
- 26.08.2025, 7:58
Дроны атаковали склады россиян.
В ночь на 26 августа в оккупированной Макеевке и Енакиево Донецкой области прогремели громкие взрывы. Местные жители рассказали о пролетах беспилотников самолетного типа.
«Прилеты» в Макеевке зафиксировали поздно вечером 25 августа. На распространенных в соцсетях видео слышен характерный звук дронов, а голос за кадром описывает объект как «самолетного типа». После этого зафиксирован взрыв. Оккупационная администрация заявила, что удар был нанесен «по складам», однако не уточнила, о каких именно объектах идет речь.
OSINT-паблик Exilenova+ также сообщает о «прилетах» ударных дронов по части складов в городе.
Российский Telegram-канал Astra также написал о взрывах в Енакиево.