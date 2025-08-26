В Польше белоруса один раз остановила полиция - и выписала сразу 12 штрафов 2 26.08.2025, 10:41

2,428

На права пришлось сдавать заново.

Александр — водитель с многолетним стажем, но в этом году ему пришлось сдавать на права заново. Все дело в том, что в Польше действие его водительского удостоверения приостановили из-за большого количества штрафных баллов.

Их он заработал за один день — получив сразу 12 квитанций на оплату штрафов. Как ему удалось попасть в такую ситуацию и как из нее выйти, белoрус рассказал MOST.

Права Александр получал еще в Беларуси, но с переездом в Польшу заменил их на польские. А вот автомобиль не перерегистрировал — он так и остался на белoрусских номерах.

В Польше, если камеры фиксируют нарушение скоростного режима автомобиля с польской регистрацией, владельцу приходит уведомление. Он либо сам уплачивает штраф, либо должен назвать того, кто управлял автомобилем в тот день. А вот с автомобилями на иностранных номерах все по-другому.

Нарушение фиксируется, но адреса, по которому можно направить уведомление, в системе просто нет. Некоторые думают, что это защищает владельца. Но на самом деле нарушения все равно фиксируются в системе — по номеру автомобиля.

«Очень хорошо. Но для вас плохо»

На майские праздники Александр ехал из Белостока в Августов — город в Подляском воеводстве. Вскоре после того, как он выехал из города, машину остановили. Патруль был на гражданском автомобиле — такой сразу не заметишь. Оказалось, мужчина превысил скорость. Но этим дело не кончилось. У белoруса спросили, чей это автомобиль и кто ездит за рулем. Тот признался, что машина его и пользуется ей он сам.

— Они говорят: «Очень хорошо. Но для вас плохо».

Так Александр узнал, что в системе значится, что его автомобиль превысил скорость 12 раз. Так что за все нарушения ему сразу выписали 12 штрафных квитанций. В зависимости от превышения количество штрафных баллов, присвоенных за каждое нарушение, разнилось. Но в сумме превысило допустимый порог.

В Польше действует система штрафных баллов (punkty karne), которые назначаются водителям за нарушение правил дорожного движения. Новичок, получивший права менее года назад, может за 12 месяцев собрать не более 20 баллов, а опытный водитель — не более 24 баллов. Если превысить этот порог, действие прав приостанавливается. И сдавать экзамены нужно заново.

В тот же день начал готовиться к экзамену

Водительское удостоверение у Александра не изымали, дали возможность доехать до места назначения. Но предупредили, что ему придет извещение о блокировке удостоверения.

Штрафы можно было оспорить. Например, сказать, что в какой-то из раз за рулем была жена Александра — у нее тоже есть права. Но от такого варианта отказались, тем более что камеры четко показывали, что машину вел мужчина.

— В тот же день я стал готовиться к экзамену, — говорит Александр. — А чего ждать? Все равно понятно, что письмо о приостановке прав придет.

Документ действительно пришел спустя примерно 18 дней. В нем было написано, что водительское удостоверение блокируется до пересдачи.

Не выехал даже с автодрома

Первым делом Александр прошел необходимую психологическую проверку. Это стоило 200 злотых. Затем отправился в ужонд (госорган) за профилем кандидата в водители (PKK) — он нужен для сдачи экзамена. С ним в экзаменационном центре WORD записался на теоретический экзамен. Его беларус сдал с первого раза.

— В Польше в вопросах нет подвоха, как в Беларуси, — отмечает мужчина. — Подготовиться к экзамену достаточно просто.

А вот с практической частью возникла проблема — Александр не выехал даже с автодрома. Говорит, при этом важна плавность движения, нельзя останавливаться, а он это не учел.

«Экзамен сдает бумажка»

В первый раз белoрус получил PKK на одну попытку, поэтому пошел получать новый номер, чтобы записаться. И оказалось, что ему снова нужно сдавать теорию. Дело в том, что зачет экзамена ведется по номеру PKK.

— Я говорю: «Так я же сдал теорию». — «Вы сдали, а ваш номер — нет». У них экзамен сдает бумажка, а не человек.

Чтобы на этот раз сдать наверняка, Александр пошел к инструктору. С ним отработали основные элементы, о которых нельзя забывать на экзамене.

— Ты умеешь ездить, но тебе нужно об этом забыть, — вспоминает мужчина слова инструктора, с которым занимался. Пришлось учить вещи, которые проверяют у новичков.

В итоге практику Александр сдал. И в ужонде ему выдали решение (децизию) о разблокировке прав. Рекомендовали возить ее первое время с собой, на случай если в системе не сразу обновится информация о том, что права снова действительны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com