Зеленский: Россияне не собираются выполнять то, что обещали США 27.08.2025, 22:24

Уже видны «очень наглые» сигналы из Москвы.

Россия избегает встреч с Украиной на уровне лидеров относительно войны, хотя обещала это раньше. Об этом в обращении по итогам 27 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский, стенограмму опубликовала его пресс-служба.

Зеленский назвал это «форматом для окончания войны».

«Уровень лидеров позволяет говорить о ключевых вопросах – именно этот уровень нам нужен. Все мы видим очень наглые негативные сигналы из Москвы по поводу переговоров: россияне не собираются выполнять то, что обещали, и обещали Соединенным Штатам Америки, обещали другим в мире, кто настаивает на прекращении убийств и на реальной дипломатии», – сказал он.

Президент Украины считает, что на страну-агрессора нужно давить.

«Нужно принуждать Россию к реальным шагам. Россия должна закончить войну, которую начала, которую продолжает. Ответ от них должен быть. Их нужно принудить к правильному ответу. А это зависит от Америки, от всех тех, кто считает эту войну действительно неправильной. Мы со своей стороны будем максимально готовы – с площадками, готовыми принять встречу и гарантировать эффективную дипломатию», – заявил Зеленский.

Он анонсировал встречи представителей украинских властей в Швейцарии и Соединенных Штатах, в том числе с командой президента США Дональда Трампа.

«Будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности, – военные, политические, экономические компоненты гарантий безопасности. Задача – ускориться максимально, чтобы это было тоже рычагом – рычагом влияния: россияне должны видеть, насколько серьезно мир настроен и насколько плохи будут последствия для России, если война будет продолжаться», – пояснил Зеленский.

