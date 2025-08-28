Бойцы ГУР поразили ракетный корабль-носитель «Калибров» в Азовском море 28.08.2025, 12:28

Фото: РБК-Україна

Попадание по российскому судну «Буян-М» показали на видео.

Сегодня, 28 августа, в Азовском море украинские военные поразили малый ракетный корабль России «Буян-М», который является носителем крылатых ракет «Калибр». Попадание зафиксировали на видео.

Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

Как рассказали разведчики, операция была осуществлена в Азовском море неподалеку временно оккупированного Крыма. В результате чего был поражен малый ракетный корабль России проекта 21631 «Буян-М» - носитель крылатых ракет «Калибр».

Бойцы спецподразделения ГУР «Призраки» повредили корабельную РЛС ударом воздушного дрона, а спецназовцы атаковали борт носителя «Калибров».

В результате ударов российский ракетный корабль, который находился в зоне потенциального пуска ракет в Темрюкском заливе, получил повреждения и был вынужден покинуть район боевого дежурства.

Что известно о «Буяне-М»

Малый ракетный корабль России проекта 21631 «Буян-М» предназначен для действия в прибрежных районах и внутренних морях.

Длина корабля составляет около 73 метров, водоизмещение - около 949 тонн, а осадка - около 2,5 метра. Судно развивает максимальную скорость до 25 узлов и имеет автономность плавания около 15 суток.

Вооружение включает крылатые ракеты «Калибр», зенитные ракетные комплексы «Редут», артиллерийскую установку калибра 76 мм, а также несколько пулеметных точек для самообороны.

Экипаж состоит примерно из 52 человек, корабль оснащен современными системами связи и радиолокационными комплексами для ведения боевых действий в прибрежных районах.

Что известно о ракетах «Калибр»

«Калибр» - это крылатые ракеты морского базирования, которые Россия активно применяет для ударов по территории Украины. Они могут запускаться как с надводных кораблей, так и с подводных лодок, находящихся в Черном и Азовском морях.

Радиус действия таких ракет составляет более 1 500 км, а их траектория позволяет обходить зоны ПВО, что делает их сложной целью для перехвата.

Обычно «Калибры» используются во время масштабных комбинированных атак - одновременно с ударами баллистических ракет или дронов-камикадзе.

