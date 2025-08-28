Во время удара РФ по Киеву пострадал офис «Украинской правды» 1 28.08.2025, 13:10

Детали атаки на украинскую столицу.

По информации «Украинской правды», в ночь на 28 августа российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на столицу. В результате удара поврежден бизнес-центр, где расположен офис издания.

Сейчас ожидается официальное подтверждение масштаба разрушений и состояния здания. В редакции отметили, что несмотря на инцидент работа издания продолжается в штатном режиме.

В результате ночной атаки России на Киев пострадали не только офис «Украинской правды», но и здания международных организаций, жилые дома и заведения общественного питания.

Как говорится в публикации в Facebook Британского Совета в Украине, офис организации получил значительные повреждения и будет оставаться закрытым для посетителей до дальнейшего сообщения. Несмотря на возможные задержки с ответами, в Британском Совете подчеркнули, что продолжают работу с украинскими партнерами в сферах образования и культуры. Связаться с представителями учреждения сейчас можно по электронной почте.

По информации в социальных сетях Министерства иностранных дел Украины, во время обстрела Россия нанесла удар по дипломатическим представительствам, что является прямым нарушением Венской конвенции. Повреждения получила и Миссия ЕС в Украине. В МИД подчеркнули, что это требует осуждения не только со стороны Европейского Союза, но и всего мира, и выразили готовность оказать необходимую помощь коллегам.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Россия убила по меньшей мере 8 человек, среди них ребенок, а также нанесла удар по гражданской инфраструктуре. Он подчеркнул, что под завалами разрушенных домов в Киеве могут оставаться люди.

«Этот ужасный вид доказывает, что Путин остановится только под давлением и силой. Мы призываем к публичному осуждению и конкретным действиям: новым санкциям против России и усилению поддержки Украины», — отметил Сибига.

Он добавил, что международное сообщество должно решительно отреагировать на жестокий удар России по Киеву и другим украинским городам.

Кроме этого, повреждения получили и заведения общественного питания. Как сообщил в своем Instagram совладелец сети кафе Стас Завертайло, частично разрушена кондитерская Honey на улице Жилянской.

«Российские ракеты попали рядом, разрушив жилые дома, офисы и наше новое заведение. Мне очень трудно как предпринимателю писать эти строки, этому месту еще не исполнился и год, но мы вложили в него более десяти лет опыта, огромные ресурсы и, самое главное, душу. Самой большой наградой для нас всегда были ваши улыбки, когда вы приходили к нам», — написал он.

Стас Завертайло добавил, что эти фотографии должны увидеть в мире как доказательство последствий российской войны, которая пытается отобрать у страны даже право на простые радости. Он призвал международное сообщество помочь Украине и подчеркнул, что главным источником свободы и независимости остаются Вооруженные силы Украины, на нужды которых необходимо направлять донаты.

