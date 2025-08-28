The Guardian: Россияне стоят на заправках без бензина 1 28.08.2025, 15:27

1,318

Тактика Украины впечатляет.

Киев нашел «больное место» Москвы и бьет по нему почти ежедневно. В результате в РФ километровые очереди на заправках, пустые колонки и рекордные цены — так выглядит реальность в стране, которая еще недавно гордилась статусом «энергетической сверхдержавы», пишет The Guardian.

Удары по НПЗ и кризис в регионах

За август Украина нанесла не менее десяти ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. По данным экспертов, повреждено около 17% мощностей. Это 1,1 млн баррелей в день.

Под удар попали установки глубокой переработки, ремонт которых занимает месяцы. В результате многие регионы — от Дальнего Востока до оккупированного Крыма — оказались без привычного бензина.

Очереди и рост цен

Россияне жалуются на многочасовые очереди на заправках. В социальных сетях распространяются видео с пустыми колонками и жалобами автомобилистов. Цена на бензин А-95 на оптовом рынке достигла рекордных 82 300 рублей за тонну. Это почти на 54% больше, чем в начале года.

Санкции и слабое место системы

Как отмечает The Guardian, Россия продолжает экспортировать нефть в Китай и Индию, но ее нефтеперерабатывающая отрасль оказалась не готова к массовым атакам.

Ремонт осложняют западные санкции: без современных технологий восстановление НПЗ идет медленно.

Аналитики признают, у России нет реальных резервов топлива для внутреннего рынка и каждый новый удар Украины усиливает кризис.

Особенно тяжелая ситуация в Крыму. Закрытые аэропорты вынудили туристов пересаживаться на машины, что еще больше усугубило дефицит топлива. Кремлевские чиновники призывают к «пониманию», но даже они признают, что ограничения могут продлиться месяцами.

