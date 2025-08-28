закрыть
28 августа 2025, четверг, 15:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Guardian: Россияне стоят на заправках без бензина

1
  • 28.08.2025, 15:27
  • 1,318
The Guardian: Россияне стоят на заправках без бензина

Тактика Украины впечатляет.

Киев нашел «больное место» Москвы и бьет по нему почти ежедневно. В результате в РФ километровые очереди на заправках, пустые колонки и рекордные цены — так выглядит реальность в стране, которая еще недавно гордилась статусом «энергетической сверхдержавы», пишет The Guardian.

Удары по НПЗ и кризис в регионах

За август Украина нанесла не менее десяти ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. По данным экспертов, повреждено около 17% мощностей. Это 1,1 млн баррелей в день.

Под удар попали установки глубокой переработки, ремонт которых занимает месяцы. В результате многие регионы — от Дальнего Востока до оккупированного Крыма — оказались без привычного бензина.

Очереди и рост цен

Россияне жалуются на многочасовые очереди на заправках. В социальных сетях распространяются видео с пустыми колонками и жалобами автомобилистов. Цена на бензин А-95 на оптовом рынке достигла рекордных 82 300 рублей за тонну. Это почти на 54% больше, чем в начале года.

Санкции и слабое место системы

Как отмечает The Guardian, Россия продолжает экспортировать нефть в Китай и Индию, но ее нефтеперерабатывающая отрасль оказалась не готова к массовым атакам.

Ремонт осложняют западные санкции: без современных технологий восстановление НПЗ идет медленно.

Аналитики признают, у России нет реальных резервов топлива для внутреннего рынка и каждый новый удар Украины усиливает кризис.

Особенно тяжелая ситуация в Крыму. Закрытые аэропорты вынудили туристов пересаживаться на машины, что еще больше усугубило дефицит топлива. Кремлевские чиновники призывают к «пониманию», но даже они признают, что ограничения могут продлиться месяцами.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип