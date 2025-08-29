Вакцина не спасла 5 Ирина Халип

Матренкина из района уже разлила масло.

Больше всего я люблю, когда Лукашенко рассказывает миру о своем богатырском здоровье. Вот и на днях китайскую журналистку убеждал, что здоров как бык, недавно прошел полное медицинское обследование и порадовал эскулапов, которые «даже в мозги залезли», отсутствием каких бы то ни было проблем. А слухи о его нездоровье - это все беглые змагары придумывают в бессильной злобе, потому что завидуют.

Я действительно люблю слушать такого рода истории - по одной простой причине. Нет, понимаю, что читать и слушать Лукашенко - удовольствие сомнительное. Но никак не в том случае, когда он хвастается отменным здоровьем. Потому что весь мир знает: если Лукашенко что-то утверждает и клянется - он врет. Он врет всегда, и все сказанное им следует понимать совершенно наоборот. Значит, если говорит, что здоров, - ура, совсем плох стал. Особенно если учесть, что за последний месяц он уже дважды рассказывал публично о том, что здоров и счастлив. До китайской журналистки было еще интервью журналу Time, где Лукашенко убеждал интервьюера в том, что регулярно занимается спортом, а еще не курит и не пьет и, соответственно, здоровеньким помрет. Дважды за месяц клясться в том, что здоров, - значит, в действительности совсем серьезная ситуация.

Тем более что он никогда не удосуживается хоть чем-то подтвердить свои слова. Говорит, что здоров, - и едет на лифте с первого этажа на второй там, где все остальные, в том числе и упыри постарше, спокойно поднимаются пешком. Или просит тележку, чтобы пару сотен метров проехать по Красной площади, по которой поредевшие ряды друзей Путина вполне бодро вышагивают. В прежние времена, когда телевизор регулярно показывал Лукашенко то на лыжероллерах, то на коньках и с клюшкой, никаких разговоров о здоровье он не заводил - незачем было. А теперь вдруг сам, не дожидаясь вопросов, начинает рассказывать - и про медосмотр, и про спорт. И, заметьте, никаких лыжероллеров - разве что колка дров, заранее подпиленных специально обученными людьми. Причем если раньше благонадежные государственные телекамеры все время показывали его проходы - вот он молодцевато идет к колхозникам, к памятнику, к Путину, - то теперь ведется только статичная съемка. Никакого движения. Но вся идеологическая машина работает на лозунг «никто Лукашенко не поддерживает, он сам ходит!».

А еще можно вспомнить, как Лукашенко рассказывал, что ковид - это выдумки, нет никакой пандемии, никто не умирает, а лучшее средство от вируса - баня, водка и трактор. А потом киберпартизаны во время очередной хакерской атаки раздобыли аудиозаписи разговоров чиновников минздрава, которые обсуждали закупки иностранных вакцин для Лукашенко и его семьи. Записи киберпартизаны передали «Белсату».

Там, в частности, был разговор между начальницей управления здравоохранения Мингорисполкома Натальей Боярской и главврачом минской областной детской больницы Дмитрием Зайцевым. Боярская хвалилась тем, что у нее в кубышке хранится пять доз первого и второго компонента иностранной вакцины, которую некая «Матренкина из района» привезет для «первого» и его семьи. Убедительно просила хранить эту вакцину, как зеницу ока, и предупреждала, что скоро в больницу приедет Румас. Тоже, наверное, уколоться заграничной вакциной, а не «Спутником». А потом Лукашенко несколько раз уверял всех, что сам он сроду не прививался и не будет.

Но вообще очень здорово, что Лукашенко занялся своим здоровьем и прошел полное медицинское обследование. Это прекрасная новость - повышенное внимание к собственному здоровью. Потому что тридцатилетний опыт существования белорусского режима показывает: стоит Лукашенко чем-нибудь заняться всерьез, - это «что-нибудь» немедленно приходит в полный упадок. Даже картошка.

Так что новости отличные. Матренкина из района уже разлила масло.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

