«У нас сложилось впечатление, что этот парень какой-то блатной» 2 3.08.2025, 10:16

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Белорусы рассказали, чем закончились их бесплатные стажировки.

Реально ли устроиться на работу после бесплатной стажировки в IT-компаниях, от чего это зависит и какая польза от такого обучения — несколько стажеров делятся опытом, пишет Dev.by.

«Из-за стажировки я разочаровалась в разработке и ушла в PM»

Елена (имя изменено), PM, стажировку проходила как разработчица:

— С июня по сентябрь 2023 года проходила бесплатную стажировку как в офисе компании Interexy в Минске — как фулстек-разработчик.

Чтобы попасть на стажировку, нужно было пройти собеседование с техлидом, который эту стажировку и вел в дальнейшем. На собеседовании задавали задачи на логику — и я не была уверена, что меня возьмут, отвечала как думала и не всегда правильно. Но в итоге меня отобрали.

Всего нас было 12 человек. Мы проходили фронтэнд на React и backend на NestJS. Мы ходили в офис фулл-тайм. Большинство попавших на стажировку вместе со мной уже имели опыт в разработке — 1−2 года, также среди нас было несколько студентов только после вуза. У меня никакого опыта не было.

У нас были лекционные занятия — примерно по 2 часа, например, на Docker. А потом нам давали задания — и их нужно было сделать. Так мы и двигались. Объяснений было немного, и они не были очень подробными. Но я выполняла все задания — старалась: даже иногда ночами сидела, чтобы успевать.

Затем мы перешли к проектам. Нас поделили на команды — и нужно было сделать онлайн-магазин по продаже чего угодно на React и NestJS. В моей команде было три человека, но одного сразу «выдернули», сказали: «Будешь работать» — и дали проект на Vue, который мы не изучали (а он сам не знал этого языка). Вообще этот парень не сильно и старался — все время списывал у других, часто опаздывал. У нас сложилось впечатление, что он какой-то блатной.

Итак, нас осталось двое на финальном проекте — мы кое-как его сделали. Для нас это был большой труд, так как мы разбирались по ходу. Но в итоге ни меня, ни коллегу из моей команды на работу не взяли.

Стоит сказать, что во время стажировки к нам присоединяли людей новых, никак это не поясняя: мол, «вот новые ребята». А мы уже два месяца стажируемся. В конце концов на работу взяли только четырех человек — и двоих из тех самых «новичков», которых добавили в процессе.

В целом обучение пошло мне на пользу — дало новые знания и опыт, общее понимание того как делать фронт- и бэк-проекты. Еще из плюсов — круг общения. Отличный офис «с кофе, печеньками и фруктами». Мы даже как-то попали на тимбилдинг компании с пивом, пиццей и чипсами.

Минусы тоже были:

ментор — на всех один. Он был своеобразный, не всегда отвечал на вопросы, а иногда говорил какими-то загадками;

к нам постоянно добавляли новых ребят, и конкуренция на мой взгляд не была честной. Было ощущение, что ментор просто под себя подбирал разработчиков — и не только по знаниям;

нам выдали сертификаты, но сначала всем на одну фамилию и имя. Потом переделали.

Увы, из-за стажировки я разочаровалась в разработке, так как потратила очень много усилий — но не получила работу (хотя я одной из первых делала все задания и хорошо отвечала). Я поняла, что больше никогда не пойду на неоплачиваемую стажировку. Это — для студентов, у меня же уже был опыт работы в IТ: я проработала 3 года в EPAM как финансовый аналитик — а потом решила сменить направление.

Так что после стажировки у меня остались смешанные ощущения: я и благодарна, и разочарована. Решила посмотреть на себя шире: есть знание английского + финансов (за плечами опыт в 10 лет) + хоть и учебный, но все же опыт в разработке — все это привело меня к тому, чтобы попробовать себя в проджект менеджменте. И я нашла работу как РМ в небольшой компании.

«Компания инициировала масштабное сокращение — стажировка завершилась досрочно»

Максим (имя изменено), бизнес-аналитик:

— Проходил оплачиваемую стажировку в «Астон» в октябре 2024 года. До этого, чтобы перейти в ИТ, в течение месяца изучал самостоятельно бизнес-анализ, затем закончил онлайн-курсы от «Астон» и успешно прошел отбор на стажировку — меня взяли в гомельский офис.

Стажировка должна была длиться шесть месяцев — все это время предстояло работать у над проектом по страхованию. У нас была распределенная команда с PM, аналитиками, QA и разработчиками (фронтенд и бэкенд, с поддержкой DevOps). К сожалению, через месяц компания инициировала масштабное сокращение стажеров — независимо от их компетенций. Так моя стажировка и завершилась досрочно.

Какое-то время я следил за тем, нет ли у «Астон» новых стажировок, но перестал это делать. Я подавался повторно в компанию и даже прошел все собесы, но вторая моя стажировка была еще короче — один рабочий день. Мне сказали, что моя анкета уже засветилась у всех партнеров, с которыми «Астон» сотрудничает, и мое трудоустройство не представляется возможным.

Не секрет, что компании накручивают опыт своим сотрудникам, а у меня в анкете было написано, что я джун с реальным опытом стажировки за плечами (то есть никакой накрутки). Думаю, при устройстве на «боевой» проект возникает несоответствие данных — моих и те, что предоставляет компания.

Сейчас я ищу работу, откликнулся на 864 вакансии — но пока безрезультатно, меня ни разу даже не позвали на собеседование. Наверное рынок сейчас таков, что работодатель рассматривает кандидатов только от мидл-уровня.

«Все зависит от того, сможешь ли ты стартануть на проекте, пройдя собесы с заказчиком»

Татьяна, бизнес-аналитик:

— В прошлом году проходила стажировку в Andersen. Начинала с нуля, без опыта. Сначала прошла у них курсы бизнес-анализа, далее мне предложили стажировку.

Попасть на курсы было легко: я прошла проверку знания английского + тест. Курсы длятся от 1,5 до 3 месяцев, в конце ты делаешь практическое задание и сдаёшь тест. Не скажу, чтобы на стажировке было сложно: информацию для обучения мне дали, плюс в компании есть менторы и техлиды, которые всегда помогут.

Стажировка в компании длится от трех месяцев и дольше — все зависит от того, сможешь ли ты стартануть на проекте, пройдя собесы с заказчиком. Сам договор на обучение составляется на 6 месяцев — а далее может продлеваться по соглашению сторон. Можно и год сидеть на стажировке, если средства позволяют, так как стажировка неоплачиваемая, а ты работаешь полный рабочий день — 8 часов.

Конечно, кто-то во время стажировки уходил сам, так как понимал, что не его или он не тянет, кому-то так и не смогли найти проект — поэтому они покинули компанию по истечению ученического договора.

Моя стажировка завершилась успешно: я подписала трудовой контракт с обязательной отработкой 1,5 года.

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