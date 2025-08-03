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Оружие для Украины: США сообщили «очень хорошую новость»

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  • 3.08.2025, 13:55
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Оружие для Украины: США сообщили «очень хорошую новость»

Вашингтона — добиться прекращения огня путем давления на РФ, а не уступок.

Соединенные Штаты Америки намерены ускорить продажу оружия странам НАТО, чтобы через них поддерживать Украину и одновременно усилить давление на Кремль.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, подчеркнув, что цель Вашингтона - добиться прекращения огня путем давления, а не уступок.

Пост был опубликован на его странице в социальной сети Twitter. «Президент Трамп - миротворец. Продавая оружие нашим союзникам, мы возвращаем Россию за стол переговоров», - написал он в соцсети X.

По словам дипломата, поставки вооружений в обход прямых схем помогают избежать дефицита у стран НАТО и поддерживать Украину на высоком уровне.

Patriot и миллиарды - теперь системно

Как ранее подтвердил сам Трамп, в рамках новой схемы Украина получит 17 зенитных комплексов Patriot. Германия уже передала два таких комплекса.

По данным The Wall Street Journal, инициативу поддержали Великобритания, Германия, Канада, Швеция, Нидерланды, Финляндия, Норвегия и Дания.

Эта система выгодна всем: союзники получают современное американское оружие, часть которого затем уходит Киеву. США не несут весь груз расходов в одиночку, а украинская армия получает боеприпасы и технику, необходимую для сдерживания российских атак.

Разочарование для Путина, надежда для Украины

Ранее Москва надеялась, что приход Трампа приведет к сокращению военной помощи. Но все произошло наоборот: риторика в Вашингтоне изменилась, поставки растут, а союз НАТО демонстрирует единство и решимость.

Для Украины это позитивный сигнал: поддержка остается мощной, а дипломатический выход из войны будет строиться с позиции силы.

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