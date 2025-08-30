В Польше под Познанью прошел смерч
- 30.08.2025, 1:12
Видео.
На западе Польши недалеко от Познани прошел смерч и сильный ливень, нанеся значительный материальный ущерб.
Об этом сообщает RMF24.
Смерч сформировался в районе города Гнезно, что к северо-востоку от Познани, около 15 часов в пятницу. Вихрь и сильный ливень нанесли немалый материальный ущерб, спасательные службы получили шквал звонков с просьбами о помощи в преодолении последствий.
На фото в соцсетях попали по меньшей мере несколько опрокинутых смерчем автомобилей. Также свидетели утверждают, что видели опрокинутый автобус на улице Вжесинской.
В городе Сьрем, также недалеко от Познани, над водоемом сформировался водяной смерч.