В Польше под Познанью прошел смерч 30.08.2025, 1:12

Видео.

На западе Польши недалеко от Познани прошел смерч и сильный ливень, нанеся значительный материальный ущерб.

Об этом сообщает RMF24.

Смерч сформировался в районе города Гнезно, что к северо-востоку от Познани, около 15 часов в пятницу. Вихрь и сильный ливень нанесли немалый материальный ущерб, спасательные службы получили шквал звонков с просьбами о помощи в преодолении последствий.

На фото в соцсетях попали по меньшей мере несколько опрокинутых смерчем автомобилей. Также свидетели утверждают, что видели опрокинутый автобус на улице Вжесинской.

В городе Сьрем, также недалеко от Познани, над водоемом сформировался водяной смерч.

