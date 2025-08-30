В Сызрани и Краснодаре в России горят российские НПЗ

В Сызрани и Краснодаре в России горят российские НПЗ3
- 30.08.2025, 8:14
После атаки беспилотников.
Ночью на 30 августа Россию массированно атаковали беспилотники. Взрывы прогремели в частности в Самарской и Краснодарской областях, где под ударами оказались нефтеперерабатывающие заводы.
В результате обстрела масштабные пожары поднялись на территории Сызранского и Краснодарского НПЗ. «Фокус» собрал все, что известно о ночной атаке на Россию.
Атака на Сызранский НПЗ
Об атаке на Сызрань глава городского округа Сергей Володченков сообщил около 04:20 часов. По информации чиновника, на фоне атаки в городе работали системы оповещения, местных призвали не покидать без необходимости дома.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил под утро, что беспилотники пытались поразить промышленное предприятие в Сызрани. Информации о попадании по НПЗ чиновник не раскрывал.
В то же время в соцсетях распространяют видеоролики, на которых видно, как пылает нефтеперерабатывающий завод в Сызрани.
Атака на Краснодарский НПЗ
Также ночью около 03:00 часов взрывы прогремели в районе Краснодарского НПЗ, сообщили местные каналы. По официальным сообщениям местных властей, на территории Краснодарского НПЗ пылает техническая установка.
«Из-за падения обломков беспилотников на территории Краснодарского НПЗ повреждена одна из технологических установок, произошел пожар на площади около 300 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Сотрудников НПЗ эвакуировали, информации о пострадавших из-за атаки беспилотников на момент публикации не поступало.
Под утро российское министерство обороны сообщило, что ночью над регионами РФ якобы было сбито 86 беспилотников.