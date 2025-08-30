закрыть
30 августа 2025, суббота, 8:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сызрани и Краснодаре в России горят российские НПЗ

3
  • 30.08.2025, 8:14
  • 3,150
В Сызрани и Краснодаре в России горят российские НПЗ
иллюстративное фото

После атаки беспилотников.

Ночью на 30 августа Россию массированно атаковали беспилотники. Взрывы прогремели в частности в Самарской и Краснодарской областях, где под ударами оказались нефтеперерабатывающие заводы.

В результате обстрела масштабные пожары поднялись на территории Сызранского и Краснодарского НПЗ. «Фокус» собрал все, что известно о ночной атаке на Россию.

Атака на Сызранский НПЗ

Об атаке на Сызрань глава городского округа Сергей Володченков сообщил около 04:20 часов. По информации чиновника, на фоне атаки в городе работали системы оповещения, местных призвали не покидать без необходимости дома.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил под утро, что беспилотники пытались поразить промышленное предприятие в Сызрани. Информации о попадании по НПЗ чиновник не раскрывал.

В то же время в соцсетях распространяют видеоролики, на которых видно, как пылает нефтеперерабатывающий завод в Сызрани.

Атака на Краснодарский НПЗ

Также ночью около 03:00 часов взрывы прогремели в районе Краснодарского НПЗ, сообщили местные каналы. По официальным сообщениям местных властей, на территории Краснодарского НПЗ пылает техническая установка.

«Из-за падения обломков беспилотников на территории Краснодарского НПЗ повреждена одна из технологических установок, произошел пожар на площади около 300 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Сотрудников НПЗ эвакуировали, информации о пострадавших из-за атаки беспилотников на момент публикации не поступало.

Под утро российское министерство обороны сообщило, что ночью над регионами РФ якобы было сбито 86 беспилотников.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип