В Сызрани и Краснодаре в России горят российские НПЗ 3 30.08.2025, 8:14

3,150

иллюстративное фото

После атаки беспилотников.

Ночью на 30 августа Россию массированно атаковали беспилотники. Взрывы прогремели в частности в Самарской и Краснодарской областях, где под ударами оказались нефтеперерабатывающие заводы.

В результате обстрела масштабные пожары поднялись на территории Сызранского и Краснодарского НПЗ. «Фокус» собрал все, что известно о ночной атаке на Россию.

Атака на Сызранский НПЗ

Об атаке на Сызрань глава городского округа Сергей Володченков сообщил около 04:20 часов. По информации чиновника, на фоне атаки в городе работали системы оповещения, местных призвали не покидать без необходимости дома.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил под утро, что беспилотники пытались поразить промышленное предприятие в Сызрани. Информации о попадании по НПЗ чиновник не раскрывал.

В то же время в соцсетях распространяют видеоролики, на которых видно, как пылает нефтеперерабатывающий завод в Сызрани.

Атака на Краснодарский НПЗ

Также ночью около 03:00 часов взрывы прогремели в районе Краснодарского НПЗ, сообщили местные каналы. По официальным сообщениям местных властей, на территории Краснодарского НПЗ пылает техническая установка.

«Из-за падения обломков беспилотников на территории Краснодарского НПЗ повреждена одна из технологических установок, произошел пожар на площади около 300 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Сотрудников НПЗ эвакуировали, информации о пострадавших из-за атаки беспилотников на момент публикации не поступало.

Под утро российское министерство обороны сообщило, что ночью над регионами РФ якобы было сбито 86 беспилотников.

