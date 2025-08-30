Украинская разведка ударила по «Алексинскому химкомбинату» в Тульской области 1 30.08.2025, 15:56

Уничтожено стратегическое хранилище боеприпасов.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины в ночь на 30 августа уничтожило склад взрывчатки российской армии в Тульской области РФ.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники в ГУР.

В ночь на 30 августа силы ГУР атаковали подземный склад взрывчатых веществ, расположенный на территории ПАО «Алексинский химический комбинат» в городе Алексин Тульской области России.

На защищенном подземном складе россияне хранили большое количество пироксилинового пороха - это бездымный порох, используемый в боеприпасах стрелкового вооружения, артиллерийских систем и отдельных ракетных двигателях. Именно этот склад был поражен.

Отмечается, что жители Алексина слышали громкие взрывы, а к месту атаки россиянам пришлось отправить много пожарных машин и карет скорой помощи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com