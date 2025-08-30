Украинская разведка ударила по «Алексинскому химкомбинату» в Тульской области

Украинская разведка ударила по «Алексинскому химкомбинату» в Тульской области1
- 30.08.2025, 15:56
Уничтожено стратегическое хранилище боеприпасов.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины в ночь на 30 августа уничтожило склад взрывчатки российской армии в Тульской области РФ.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники в ГУР.
В ночь на 30 августа силы ГУР атаковали подземный склад взрывчатых веществ, расположенный на территории ПАО «Алексинский химический комбинат» в городе Алексин Тульской области России.
На защищенном подземном складе россияне хранили большое количество пироксилинового пороха - это бездымный порох, используемый в боеприпасах стрелкового вооружения, артиллерийских систем и отдельных ракетных двигателях. Именно этот склад был поражен.
Отмечается, что жители Алексина слышали громкие взрывы, а к месту атаки россиянам пришлось отправить много пожарных машин и карет скорой помощи.