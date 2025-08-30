закрыть
30 августа 2025, суббота, 16:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинская разведка ударила по «Алексинскому химкомбинату» в Тульской области

1
  • 30.08.2025, 15:56
Украинская разведка ударила по «Алексинскому химкомбинату» в Тульской области

Уничтожено стратегическое хранилище боеприпасов.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины в ночь на 30 августа уничтожило склад взрывчатки российской армии в Тульской области РФ.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники в ГУР.

В ночь на 30 августа силы ГУР атаковали подземный склад взрывчатых веществ, расположенный на территории ПАО «Алексинский химический комбинат» в городе Алексин Тульской области России.

На защищенном подземном складе россияне хранили большое количество пироксилинового пороха - это бездымный порох, используемый в боеприпасах стрелкового вооружения, артиллерийских систем и отдельных ракетных двигателях. Именно этот склад был поражен.

Отмечается, что жители Алексина слышали громкие взрывы, а к месту атаки россиянам пришлось отправить много пожарных машин и карет скорой помощи.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип