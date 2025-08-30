ВСУ освободили Мирное возле Купянска 30.08.2025, 21:46

Из этого села оккупанты контролировали трассу на город.

Силы обороны освободили село Мирное неподалеку от Купянска Харьковской области, эту информацию подтвердил «Суспільному» представитель ОСУВ Днепр Виктор Трегубов.

«По состоянию на сейчас россиян из Мирного отбросили. Информации о раненых или убитых россиянах нет. Военные продвигаются дальше», — сказал Трегубов.

Суспільне отмечает, что ранее с этих позиций оккупанты могли контролировать трассу на Купянск.

Согласно карте DeepState, Мирное обозначено как деоккупированное.

