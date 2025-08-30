закрыть
30 августа 2025, суббота, 22:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ освободили Мирное возле Купянска

  • 30.08.2025, 21:46
ВСУ освободили Мирное возле Купянска

Из этого села оккупанты контролировали трассу на город.

Силы обороны освободили село Мирное неподалеку от Купянска Харьковской области, эту информацию подтвердил «Суспільному» представитель ОСУВ Днепр Виктор Трегубов.

«По состоянию на сейчас россиян из Мирного отбросили. Информации о раненых или убитых россиянах нет. Военные продвигаются дальше», — сказал Трегубов.

Суспільне отмечает, что ранее с этих позиций оккупанты могли контролировать трассу на Купянск.

Согласно карте DeepState, Мирное обозначено как деоккупированное.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип