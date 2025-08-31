Летнее наступление России полностью провалилось 1 31.08.2025, 10:36

3,282

В Генштабе ВСУ раскрыли детали.

Россия пытается «выдать желаемое за действительное», распространяя лживые итоге своего весенне-летнего наступления, заявили в Генштабе ВСУ. «Через три с половиной года полномасштабной агрессии Кремля его очередная «сезонная» наступательная кампания завершилась практически ничем», - говорится в сообщении Генерального штаба в Telegram.

Отдельно подчеркивается тот факт, что оккупанты не смогли установить полный контроль ни над одним крупным городом Украины. Вместо этого, с начала 2025 года, Россия потеряла более 290 тысяч своих солдат (убитыми и ранеными).

Уничтожено и повреждено:

2174 боевых бронетранспортера;

1201 танк;

7303 артиллерийских систем;

157 реактивных систем залпового огня.

Также в Генштабе обращают внимание на то, что цифры оккупантов об оккупированных территориях и населенных пунктах «значительно завышены».

"Что касается «точечных ударов» страны-агрессора «исключительно по военным объектам» — цену этой похвалы знают тысячи мирных украинских жителей, которые ежедневно теряют дома, родных и близких. Там, где падает российский «Искандер», оказывается «командный пункт ВСУ» или «база иностранных наемников». Последствие постоянных нарушений Россией международного гуманитарного права — человеческие жизни», - говорится в сообщении.

В России сообщают якобы от «уничтожении украинской ракетной промышленности», что является пропагандистской иллюзией.

"Регулярные точные удары по военным объектам в глубине России — лучшее опровержение кремлевских выдумок. Итоговый отчет генерала Герасимова — типичный образец агрессивной кремлевской лжи и высокомерия», - подытожили в Генштабе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com