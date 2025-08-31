Молниеносная контратака ВСУ сорвала окружение Купянска 31.08.2025, 13:33

3,438

Украинские силы за считанные дни сумели вернуть контроль над ключевыми позициями.

За последние дни Силы обороны Украины осуществили успешную контратаку под Купянском, сняв угрозу окружения этого ключевого узла обороны.

Об этом в своем блоге рассказал военный эксперт Ян Матвеев. Всего за одну неделю Купянск пережил ситуацию, когда оказался под угрозой окружения, и практически сразу сумел выйти из нее.

На протяжении месяца российские войска удерживали позиции возле Радьковки и пытались продвинуться в районе села Мирное.

23–24 августа российская пехота прорвалась к югу и дошла до Соболевки, продвинувшись в глубину примерно на три километра.

Это создало угрозу трассе Р-07, по которой Купянск снабжается из Харькова. На фоне этих событий появились сообщения о катастрофическом положении украинского гарнизона и даже о возможной сдаче города.

Панические настроения усиливались слухами о боях в северных кварталах. Российские подразделения действительно проникали в город, но это были небольшие группы. Им удалось лишь временно инфильтровать отдельные улицы, закрепиться они не смогли. Украинские силы сорвали их планы.

Несмотря на это, в информационном поле уже активно обсуждалась вероятность падения Купянска. Однако к концу недели украинские войска перехватили инициативу.

ВСУ провели контратаку, освободили Мирное, вытеснили российские силы от Соболевки и восстановили контроль над северной частью города.

Эксперт подчеркивает, что ситуация в этом районе остается подвижной. «Я думаю, российские атаки там продолжатся. Но, как и раньше, мы видим четкую и грамотную реакцию на угрозу со стороны украинцев. Они берегут силы, чтобы в критический момент их применить и улучшить свое положение», - заявил Матвеев.

По его словам, сейчас оборона Купянска стала более устойчивой, хотя угроза все еще существует. Попытка окружить город завершилась неудачей для российской армии, а украинские силы вновь показали способность эффективно и быстро реагировать на критические угрозы.

