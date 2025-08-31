Ракеты «Фламинго» разгромили базу российской ФСБ в Крыму 31.08.2025, 20:17

1,684

Первый успешный удар.

Украинские ракеты «Фламинго» поразили российские цели во временно оккупированном Крыму. Под удар попала база российских пограничников, которыми руководит Федеральная служба безопасности РФ.

Об этом сообщает «Милитарный».

Отмечается, что ударом ракет были поражены пограничная застава и база патрульных катеров вблизи Армянска в Крыму. Собственные источники рассказали изданию, что удар нанесли ракетами «Фламинго», тогда как СМИ ранее писали о ракетах «Нептун».

Утром 30 августа несколько ракет прилетело по российским объектам. Видео запуска ракет было опубликовано в сети украинским мониторинговым каналом «Николаевский Ванек»: с украинского побережья запустили три ракеты. Ни одну россиянам не удалось перехватить.

