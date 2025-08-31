закрыть
31 августа 2025, воскресенье, 20:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ракеты «Фламинго» разгромили базу российской ФСБ в Крыму

  • 31.08.2025, 20:17
  • 1,684
Ракеты «Фламинго» разгромили базу российской ФСБ в Крыму

Первый успешный удар.

Украинские ракеты «Фламинго» поразили российские цели во временно оккупированном Крыму. Под удар попала база российских пограничников, которыми руководит Федеральная служба безопасности РФ.

Об этом сообщает «Милитарный».

Отмечается, что ударом ракет были поражены пограничная застава и база патрульных катеров вблизи Армянска в Крыму. Собственные источники рассказали изданию, что удар нанесли ракетами «Фламинго», тогда как СМИ ранее писали о ракетах «Нептун».

Утром 30 августа несколько ракет прилетело по российским объектам. Видео запуска ракет было опубликовано в сети украинским мониторинговым каналом «Николаевский Ванек»: с украинского побережья запустили три ракеты. Ни одну россиянам не удалось перехватить.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип